Már a Sándor-palotában „néz ki nagyon jól” a százmilliót érő Rippl-Rónai-festmény

„Amikor elnök úr és kedves felesége ellátogatott hozzánk, akkor megfogalmazott egy olyan kérést, hogy a Sándor-palotában nagyon jól nézne ki egy Rippl-Rónai, és szeretnének kölcsönözni. És egy olyan polgármesterrel találkozott akkor, aki ezt nem felejtette el” – ezekkel a szavakkal vezette körbe a vendégét, Nagy Zsuzsannát, Sulyok Tamás köztársasági elnök feleségét Szita Károly, Kaposvár három évtizede regnáló fideszes polgármestere augusztusban a Rippl-Rónai Emlékházban.

„Volt egy ilyen kérésem” – vágott közbe nevetve Nagy Zsuzsanna egy korábbi találkozójukat felidézve, amikor a férjével együtt látogatták meg Szitát. Az augusztusi találkozóról készült videóban – amelyet a kaposvári polgármester osztott meg a Facebookon – ezután tréfálkozó alkudozás következett.

A videóban elhangzott még az is, hogy nem örökbe adják a festményt, csak három és fél évre – ennyi idő van még hátra Sulyok Tamás hivatali idejéből.

A videóból nem derült ki, hogy végül melyik festményre esett az államfő feleségének választása. Az RTL Híradójának kérdésére a kaposvári önkormányzat már azt közölte, hogy az elnöki hivatal rájuk bízta a választást, ők pedig a festő Medgyessy olvas (1913) című képét javasolták, amit el is fogadott a köztársasági elnök és felesége. A csatornának a felek nem árulták el, hogy a kölcsönzés mennyibe fog kerülni. A Sándor-palota azt közölte, hogy a haszonkölcsön szerződés megkötése még folyamatban volt, bővebb tájékoztatást majd csak a megállapodás aláírása után tudnak adni. Ugyanakkor a Polgári törvénykönyv szerint a haszonkölcsön szerződés

ingyenes átengedést jelent.