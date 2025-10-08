„Ez a meccs még keményebb volt, mint a BL-döntő” – újra Szuperkupát nyert a Fradi pólócsapata

A Bajnokok Ligája-győztes Ferencváros szerda este a Komjádi Uszodában 15-14-re legyőzte az Eurokupa-győztes Pro Reccót, ezzel sorozatban másodszor, története során hatodszor hódította el a férfi vízilabda Európai Szuperkupát.

Kiválóan kezdett a Ferencváros, az első négy kapura lövésből gólt szerzett a házigazda, védekezésben pedig a csípősérüléséből visszatérő Vogel Soma védett kétszer, és a blokkok is kisegítették (4-1). A Recco ugyan Francesco Di Fulvio bombájával szépített, de a túloldalon Manhercz Krisztián hasonló erővel lőtt a hálóba,

és így kevesebb, mint öt perc után Gianmarco Nicosiát, az olasz válogatott kapusát lecserélte Sandro Sukno.

A világbajnoki ezüstérmes magyar válogatott kapitánya, Manhercz azonban Tommaso Negrit is gyorsan felavatta (6-3). Az olaszok Alvaro Granados remek megoldása után zárkóztak fel ismét, Dusan Mandic második kiállítását viszont nem tudták kihasználni. A második felvonásban mindkét gárda feszesebbé tette a védekezését, így több mint három percig nem láthatott gólt a közönség. Az olaszok törték meg a gólcsendet, de a túloldalon Fekete Gergő harmadik találatával visszaállította a különbséget.

A Recco Rino Buric hatalmas góljával újra minimalizálta a hátrányát, Di Fulvio lövését viszont emberhátrányban Vogel védte. A lefordulásból az FTC olasz légiósa, Edoardo Di Somma ejtett a hálóba. Buric harmadik góljára Fekete a negyedikkel válaszolt – közben Nicosia visszatempózott az olaszok kapujába –, majd Giacomo Cannella gyengébb lövése talált utat a hálóba.

Alapvetően már csak a Ferencváros támadhatott volna a félidőig, de egy kontra után még maradt idő az olasz megúszásra, amit ki is használtak a vendégek (9-9).

A nagyszünet után Szakonyi Dániel érkezett a Ferencváros kapuja elé, és mindkét oldalon előfordult, hogy a kapust egy-egy gólt követően kontra után kiállították, az olaszok pedig üres kapus góllal vették át a vezetést, de az ellentámadásból Manhercz válaszolt. Francesco Cassia távoli, szépségdíjas ejtésével újra a Recco vezetett, és könnyen elléphetett volna, de Szakonyi szinte lehetetlen helyzetben védett.

Egy perccel a negyed vége előtt emberelőnybe került a Ferencváros, Nyéki Balázs az időkérés során jól hallhatóan kérte, hogy Vámos Mártonra jöjjön ki a figura, tanítványai ennek eleget is tettek, a kétszeres világbajnok balkezes játékos pedig elképesztő erővel lőtt a léc alá (12-12). Az FTC-nek egy kivédekezett emberhátrány után maradt még ideje visszatámadni, Fekete pedig ötméterest harcolt ki, amelyet Manhercz értékesített.

A záró nyolc percet egy végletekig és tökéletesen kijátszott olasz fór vezette fel, majd Mandic egyszemélyes akciója után újra a Ferencvárosnál volt az előny. A Recco egy újabb centergóllal egyenlített – a hazai kaput ekkor ismét Vogel védte –, az emberelőnyt azonban nem tudta kihasználni, Sukno időkérése ellenére. A túloldalon újra eljutott a labda Vámosig, aki ezúttal sem teketóriázott. Az olaszok egymást követő két fórt hagytak ki, Vogel kétszer is magabiztosan hárított.

Az utolsó percben a Ferencváros nem jutott el lövésig, a Recco ismét támadott az egyenlítésért, Di Fulvio lövése azonban mellé szállt, így a zöld-fehérek megvédték címüket és tartják 2023 májusa óta tartó hazai veretlenségüket.

A Szuperkupában 2002 óta immár 22. alkalommal az aktuális BL-győztes nyert, az egyetlen kivételt éppen a Ferencváros szolgáltatta, amely 2018-ban az Olympiakosz legyőzésével hódította el a trófeát. Az FTC története során hatodszor nyert Szuperkupát, korábban 1978-ban, 1980-ban, 2018-ban, 2019-ben és tavaly lett a sorozat győztese.

Nyéki Balázs a találkozót követően az M4 Sportnak elárulta, hogy több játékos is sérüléssel vállalta a játékot, Sztilianosz Argiropulosz törött bordával inkább csak „csali” volt a vízben, Dusan Mandicra várhatóan most másfél hónapos kényszerpihenő vár, Manhercz Krisztiánnak pedig a hátával volt probléma.

Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert emberfeletti teljesítményt nyújtottak ma. Ez a mai Recco saját magához képest jobb állapotban volt, mint mi. Ez a meccs még keményebb volt, mint a BL-döntő, hiszen egy elképesztően éhes Reccóval csaptunk össze

– fogalmazott a szakember, aki kiemelte csapata fegyelmezett játékát. A meccs egyik legjobbja, Fekete Gergő volt: „Nagyon nagy meccs volt, erre készültünk a világbajnokság óta, erre építettük fel az egész alapozást, boldog vagyok a győzelem miatt. Örülök, hogy ennyiszer kijött rám a lépés, fejben is sokat készültem erre a meccsre, remélem, lesz még sok hasonló – vagy jobb is” – mondta a négy gólt szerző válogatott játékos.