Döntött az EP: nincs több vegán virsli vagy vega burger

Az Európai Parlamentben szerdán megszavazták, hogy csak állati fehérjéből származó termékeket lehessen úgy nevezni, hogy steak vagy hús, növényi eredetű fehérje alapúakat ne – írta az Associated Press (AP).

A törvényhozók 532 szavazattal (78 ellenében) úgy döntöttek, hogy

a hús definíciója „az állatok ehető része”, és csak állati eredetű termékekre korlátozzák az olyan szavak használatát, mint a steak, a kolbász, a rántott hús, a burger. A növényi eredetű termékek esetében nem lesznek használhatóak. Azaz betiltaná az olyan kifejezéseket, mint például a „vega burger”

– számolt be róla a ZDF a német dpa hírügynökség alapján.

A javaslat most egy EP-bizottsághoz kerül, majd a 27 tagállam elé, akiknek még szintén el kell ezt fogadnia.

Céline Imart konzervatív német törvényhozó és volt gazdálkodó szerint félrevezető a hússal kapcsolatos kifejezések használata vegetáriánus termékekre.

Nem a zöldség- vagy a növényi alapú alternatívák betiltásáról van szó, természetesen nem. De szerintem ezeknek a kifejezéseknek önmagukért kell beszélniük, és azt kell jelenteniük, amit jelentenek

– mondta az AP beszámolója szerint a keddi parlamenti vitában. A dpa-nak azt mondta, szerinte „valós veszélyt” jelent az eddigi helyzet, mivel a növényi alapú helyettesítők nem rendelkeznek ugyanazzal a tápértékkel, mint az eredeti élelmiszerek. Továbbá, szerinte, a javaslat a gazdálkodók védelmét célozza.

Az osztrák liberális NEOS párt politikusa, Anna Stürgkh ugyanakkor erre a változtatásra semmi szükség nincs.

Egy marhaszív paradicsom [beef tomato] nem tartalmaz marhahús(…) Bízzunk meg a fogyasztókban és állítsuk meg ezt a hotdog-populizmust!

Chris Methmann, a Foodwatch szervezet ügyvezető igazgatója szerint ami most történik, az „a húsipar javára irányuló lobbizás”. Senki sem vesz véletlenül tofukolbászt, mert azt hiszi, hogy marhakolbász – fejtette ki.

Több vállalat – köztük az Aldi és a Lidl, a Burger King, valamint az egyik legnagyobb gyártó, a Beyond Meat – közös levélben emelt szót a javaslat ellen. Azt állítják, hogy az ismerős kifejezések eligazító hatást gyakorolnak, és lehetővé teszik a megalapozott vásárlási döntéseket. A tilalom megnehezítené az értékesítést, sokba kerülne nekik, és azért is hibásnak gondolják, mert „a rántott hús vagy burger egy elkészítési módot ír le, és nem magát az eredeti terméket jelöli”.