Döntött az EP: nincs több vegán virsli vagy vega burger

Frank Hoermann / SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP
admin Schultz Antal
2025. 10. 08. 21:23
Frank Hoermann / SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP
Elég nagy többséggel döntöttek úgy az Európai Parlamentben, hogy amiben nincs állati fehérje, azt ne lehessen húsnak nevezni.

Az Európai Parlamentben szerdán megszavazták, hogy csak állati fehérjéből származó termékeket lehessen úgy nevezni, hogy steak vagy hús, növényi eredetű fehérje alapúakat ne – írta az Associated Press (AP).

A törvényhozók 532 szavazattal (78 ellenében) úgy döntöttek, hogy

a hús definíciója „az állatok ehető része”, és csak állati eredetű termékekre korlátozzák az olyan szavak használatát, mint a steak, a kolbász, a rántott hús, a burger. A növényi eredetű termékek esetében nem lesznek használhatóak. Azaz betiltaná az olyan kifejezéseket, mint például a „vega burger”

– számolt be róla a ZDF a német dpa hírügynökség alapján.

A javaslat most egy EP-bizottsághoz kerül, majd a 27 tagállam elé, akiknek még szintén el kell ezt fogadnia.

Céline Imart konzervatív német törvényhozó és volt gazdálkodó szerint félrevezető a hússal kapcsolatos kifejezések használata vegetáriánus termékekre.

Nem a zöldség- vagy a növényi alapú alternatívák betiltásáról van szó, természetesen nem. De szerintem ezeknek a kifejezéseknek önmagukért kell beszélniük, és azt kell jelenteniük, amit jelentenek

– mondta az AP beszámolója szerint a keddi parlamenti vitában. A dpa-nak azt mondta, szerinte „valós veszélyt” jelent az eddigi helyzet, mivel a növényi alapú helyettesítők nem rendelkeznek ugyanazzal a tápértékkel, mint az eredeti élelmiszerek. Továbbá, szerinte, a javaslat a gazdálkodók védelmét célozza.

Az osztrák liberális NEOS párt politikusa, Anna Stürgkh ugyanakkor erre  a változtatásra semmi szükség nincs.

Egy marhaszív paradicsom [beef tomato] nem tartalmaz marhahús(…) Bízzunk meg a fogyasztókban és állítsuk meg ezt a hotdog-populizmust!

Chris Methmann, a Foodwatch szervezet ügyvezető igazgatója szerint ami most történik, az „a húsipar javára irányuló lobbizás”. Senki sem vesz véletlenül tofukolbászt, mert azt hiszi, hogy marhakolbász – fejtette ki.

Több vállalat – köztük az Aldi és a Lidl, a Burger King, valamint az egyik legnagyobb gyártó, a Beyond Meat – közös levélben emelt szót a javaslat ellen. Azt állítják, hogy az ismerős kifejezések eligazító hatást gyakorolnak, és lehetővé teszik a megalapozott vásárlási döntéseket. A tilalom megnehezítené az értékesítést, sokba kerülne nekik, és azért is hibásnak gondolják, mert „a rántott hús vagy burger egy elkészítési módot ír le, és nem magát az eredeti terméket jelöli”.

