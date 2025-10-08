Nyomoz a rendőség amiért Ruszin-Szendi Romulusz a vállával meglökte a Mandiner riporterét Kötcsén

Garázdaság miatt indult nyomozás, miután szeptemberben Ruszin-Szendi Romulusz a vállával meglökte a Mandiner riporterét a kötcsei piknik közelében – írja a Magyar Nemzet a rendőség közlésére hivatkozva.
Emlékezetes, hogy a Tisza párt honvédelmi szakértőjét a párt adóterveiről kérdezte volna a kormánypárti orgánum munkatársa Kötcsén. A lap nem sokkal később feltöltött egy videót, amely szerint Ruszin-Szendi először kézzel tessékelte arrébb séta közben a férfit, majd a videó végén az látszott, hogy vállal meglökte őt.
A volt vezérkari főnök ellen több eljárást indítottak különböző ügyekben, mióta a Tisza tanácsadójaként feltűnt:
- Először hűtlen kezelés miatt jelentették fel az úgynevezett villaügyben, miután az Index februárban azt állította, hogy Ruszin-Szendi Romulusz mint akkori vezérkari főnök számára 928 millió forintért építettek át egy szolgálati villát Dunakeszin. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentése szerint a Honvédelmi Minisztérium háttérintézménye, a HM EI Zrt. vette meg a dunakeszi ingatlant (235 millió forintért), a cég hajtott végre az ingatlanon saját forrásból beruházásokat (652,5 millió forintért), illetve vett a volt vezérkari főnök és felesége igényei alapján további bruttó 132,2 millió forintért ingóságokat. A Kehi-jelentése arra nem tért ki, ezeket a beszerzéseket ki engedélyezte, hagyta jóvá. Erre a Honvédelmi Minisztérium lapunknak sem válaszolt. Az áprilisban derült ki, hogy nyomoznak az ügyben, de szeptemberben Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész a feljelentő fideszes Budai Gyula kérdésére közölte, hogy nincs gyanúsított.
- Szintén Budai Gyula tett feljelentést Ruszin-Szendi úgynevezett zsírleszívásos ügyében. A fideszes politikusnak a legfőbb ügyész ebben az ügyben júliusban válaszolta azt, hogy a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen büntetőeljárás van folyamatban. Budai szerint a volt vezérkari főnök szolgálati visszaélés bűntettét követte el azzal, hogy államilag nem finanszírozott beavatkozást végeztek el rajta a Honvédkórházban.
- A volt vezérkari főnököt legutóbb azután jelentették fel lőfegyverrel visszaélés gyanúja miatt, hogy az Origón megjelent egy videó, ami azt volt hivatott bemutatni, hogy Ruszin-Szendi a párt egyik lakossági fórumán a pulóvere alatt lőfegyvert viselt. A politikusnak pár nappal később visszavonták a fegyverviselési engedélyét, de előtte rendőrök jelentek meg a házánál, és lefoglalták a fegyverét. Az ügyben Orbán Viktor miniszterelnök is többször megszólalt. A Kossuth Rádió péntek reggel bemutatott egyik miniszterelnöki beszélgetésében úgy fogalmazott: „Te nem lövöldözhetsz, mert vezérkari főnök voltál és nagy fiú vagy, és te fenyegeted az embereket! Ne járkálj fegyverrel, barátom!”. Arról, hogy Ruszin-Szendi Romulusz sértett-e jogszabályt azzal, hogy a lakossági fórumon fegyvert viselt, ebben a cikkünkben írtunk.
Ruszin-Szendire, aki 2023 áprilisában távozott a honvédség éléről, azután szálltak rá a hatóságok, hogy a Tisza Párt szakértőjeként állt ki Magyar Péter mellett. A Tisza Párt elnöke május végén arról beszélt, hogy koholt vádak alapján Ruszin-Szendi letartóztatására készül a hatalom, és arra figyelmeztette a politikusakat, ügyészeket, bírókat, rendőröket, hogy akik ebben részt vesznek, bűnrészesek lesznek.