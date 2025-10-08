Nyomoz a rendőség amiért Ruszin-Szendi Romulusz a vállával meglökte a Mandiner riporterét Kötcsén

Garázdaság miatt indult nyomozás, miután szeptemberben Ruszin-Szendi Romulusz a vállával meglökte a Mandiner riporterét a kötcsei piknik közelében – írja a Magyar Nemzet a rendőség közlésére hivatkozva.

Emlékezetes, hogy a Tisza párt honvédelmi szakértőjét a párt adóterveiről kérdezte volna a kormánypárti orgánum munkatársa Kötcsén. A lap nem sokkal később feltöltött egy videót, amely szerint Ruszin-Szendi először kézzel tessékelte arrébb séta közben a férfit, majd a videó végén az látszott, hogy vállal meglökte őt.

A volt vezérkari főnök ellen több eljárást indítottak különböző ügyekben, mióta a Tisza tanácsadójaként feltűnt:

Ruszin-Szendire, aki 2023 áprilisában távozott a honvédség éléről, azután szálltak rá a hatóságok, hogy a Tisza Párt szakértőjeként állt ki Magyar Péter mellett. A Tisza Párt elnöke május végén arról beszélt, hogy koholt vádak alapján Ruszin-Szendi letartóztatására készül a hatalom, és arra figyelmeztette a politikusakat, ügyészeket, bírókat, rendőröket, hogy akik ebben részt vesznek, bűnrészesek lesznek.