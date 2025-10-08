Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége: Ez az eset arra is rávilágít, mennyire leterheltek a mentődolgozók

Tisztelettel felhívjuk a sajtó munkatársai és a teljes társadalom figyelmét, hogy a mentők több ezer fős kollektívája folyamatosan megfeszített munkával szolgálja a lakosságot, hivatásukat kötelességtudóan és alázatosan végzik bajtársaink – írta közleményében a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége, miután az RTL nyilvánosságra hozott egy felvételt, amelyen az látható, hogy fejbe rúgta a mentős a hordágyon fekvő embert a hatvani vasútállomáson. Az OMSZ közölte: azonnali hatállyal megszüntették a mentős munkaviszonyát.

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége közleményében az eset kapcsán jelezte:

Természetesen az ilyen viselkedés semmilyen módon nem tolerálható, de talán ez az eset arra is rávilágít, mennyire leterheltek a mentődolgozók, a megfeszített szolgálatok, a rendkívül sok túlmunka, a magas fokú pszichés terhelés milyen következményekkel járhat esetükben.

Hozzátették: „Nem mentegetőzni akarunk! Csak rávilágítani a szomorú és elfogadhatatlan eset kapcsán a háttérben álló egyéb okokra is. Kérünk mindenkit, semmiképpen ne általánosítson és ne ennek az esetnek a tükrében ítélje meg a mentőket!”