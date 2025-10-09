Nagy értékű bolti lopáson értek egy magas rangú kormánytisztviselőt

Egy kormányhivatal vezető munkakörben dolgozó munkatársát lopás közben tetten érték egy balassagyarmati Lidlben körülbelül egy hónappal ezelőtt, és mivel a lopás értéke meghaladta az 50 ezer forintos szabálysértési értékhatárt, büntetőeljárás indult az ügyben.

A Nógrád Vármegyei Főügyészség az esetről tudomást szerző 444-nek azt írta: „korábbi megkeresése tárgyát képező, lopás bűncselekménye miatt folyamatban lévő büntetőügyben tájékoztatom, hogy az ügyben a gyanúsított beismerte a cselekmény elkövetését”.

A megyei főügyészség a múlt héten nem cáfolta a portálnak, hogy a büntetőügyben magas rangú, járási kirendeltséget vezető kormányhivatali munkatárs a gyanúsított. Közölték azt is, hogy a helyi rendőrkapitányság a nyomozás lezárása után az eljárás befejezését indítványozta a járási ügyészség felé.

A megyei ügyészség szerint az érintett személy az elkövetés beismerésével egyidejűleg kérte, hogy utalják közvetítői eljárásra az ügyét, ezt azonban az enyhe jogkövetkezmény miatt elutasították, így a büntetőeljárást nem függesztették fel.