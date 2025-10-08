momentumfüstgyertyabüntetés
Belföld

Egy füstgyertya miatt 117 ezer forintra büntették a Momentum aktivistáját

Szajki Bálint / 24.hu (Kiemelt képünk illusztráció.)
24.hu
2025. 10. 08. 19:15
117 ezer forintra büntették a Momentum aktivistáját egy füstgyertya miatt – közölte a párt szerda délután Facebook-oldalán. Mint írták: az aktivista azért kapott ekkora bírságot jogerősen, mert tavasszal, egy kormányellenes tüntetésen a kezében volt egy füstgyertya.

Szomorú példa ez arra, hogy a hatalomnak mik a prioritásai. Nem megoldani akarják a valódi problémákat, hanem lecsapnak azokra, akik felhívják a figyelmet a problémákra

– fogalmazott a Momentum, majd hozzátették: „ez a hatalom válasza azoknak, akik tüntetnek és kiállnak a szabadságunkért”.

