A nap legfontosabb hírei – 2025.10.09.

24.hu
2025. 10. 09. 19:31
  • Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat
  • Krasznahorkai László az irodalmi Nobeljéről: nagyon boldog vagyok, nyugodt és ideges egyszerre
  • Krasznahorkai szerkesztője a 24.hu-nak: Az utolsó e-mailünkben talán egy vesszőcseréről értekeztünk
  • Gulyás szerint Varga Judit minden pozícióra alkalmas, 17 milliárd forintot adnak a gyermekvédelemre még idén
  • Adatszivárgás a Tiszában: a párt szerint a titkosszolgálat önkéntesként dolgozó beépített embere a felelős
  • Uniós vizsgálat indul a brüsszeli magyar kémhálózat ügyében
  • Ursula von der Leyent nem buktatta meg az Európai Parlament
  • Eltűnt egy 55 éves matektanár a Pilisben

