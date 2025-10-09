- Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat
- Krasznahorkai László az irodalmi Nobeljéről: nagyon boldog vagyok, nyugodt és ideges egyszerre
- Krasznahorkai szerkesztője a 24.hu-nak: Az utolsó e-mailünkben talán egy vesszőcseréről értekeztünk
- Gulyás szerint Varga Judit minden pozícióra alkalmas, 17 milliárd forintot adnak a gyermekvédelemre még idén
- Adatszivárgás a Tiszában: a párt szerint a titkosszolgálat önkéntesként dolgozó beépített embere a felelős
- Uniós vizsgálat indul a brüsszeli magyar kémhálózat ügyében
- Ursula von der Leyent nem buktatta meg az Európai Parlament
- Eltűnt egy 55 éves matektanár a Pilisben
A nap legfontosabb hírei – 2025.10.09.
