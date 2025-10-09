Krasznahorkai szerkesztője a 24.hu-nak: Az utolsó e-mailünkben talán egy vesszőcseréről értekeztünk

A pezsgő be volt készítve?

Babonából nem készítettük be. Poénkodtunk vele, hogy kéne majd nyitni egyet, de nem mertük elhinni. Most már talán el merjük

– válaszolta kérdésünkre Szegő János, a Magvető szerkesztője mindössze percekkel azután, hogy kiderült: a Svéd Királyi Akadémia 2025-ben Krasznahorkai Lászlónak ítélte oda az irodalmi Nobel-díjat.

Az író szövegeit gondozó kiadó csapata már reggel óta bent volt a szerkesztőségben, hogy együtt várják a döntést. Az izgatottságra okot adott, hogy Krasznahorkait évek óta az esélyesek között emlegették, a fogadóirodák odds-ai alapján az idén a második helyen állt, de már többször kiderült, hogy ezeknek a számoknak nincs hatása az akadémia döntésére.

Szegő a beszélgetésünk során úgy fogalmazta meg a hangulatot, hogy még mindig csak kóvályognak, „mint a boldog csibék”.

Fantasztikus ez az izgatottság és drukk utáni öröm, de igazából most nem tudjuk, hogy mi következik. Amikor ugyanis első magyar íróként Kertész Imre kapta 23 éve az irodalmi Nobelt, még nem dolgozott egyikünk se a Magvetőnél, így nem is tudjuk összehasonlítani a két élményt. De valami egészen lebegő érzés, és azért is nagyon izgalmas nekem, mert az utóbbi időben munkakapcsolatban lehettem Lacival. Az utolsó e-mailünkben talán pont egy vesszőcseréről értekeztünk

– mondta Szegő, aki Krasznahorkai új könyvét, a nemsokára megjelenő A magyar nemzet biztonsága című kötetet is szerkeszti. Mint mondja, a munka során is érdekes volt időnként erre a sokfelé rebesgetett Nobel-esélyre gondolni.