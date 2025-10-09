A kormány 17 milliárd forintot ad a gyermekvédelemre még idén

Cikkünk frissül…

A rendszerváltozás óta a legsikeresebb hitelprogram az Otthon Start hitel – jelentette ki a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely.

Sorolt néhány adatot is:

Eddig átlagosan napi 1000 hiteligénylés érkezett, az átlagos összeg 33 millió forint, és elkezdődtek a kifizetések is.

Körülbelül 380-400 milliárd forint az az összeg, amelyre már beérkezett a hiteligénylés.

A kérvényezők 80 százaléka 40 év alatti, az átlagéletkor 34 év, a területi eloszlás szerint pedig egyharmad-kétharmad az arány a vidék javára.

Az új építésű ingatlanok aránya több mint 10 százalék, és növekedés tapasztalható a lakásépítési kérelmek, illetve az új lakóingatlanok számában is.

Megemlítette, hogy most már a vállalkozások számára is elérhető lesz a fix 3 százalékos hitel, de beszélt arról is, hogy a munkáltatók a minimálbér mértékéről új tárgyalást kezdeményeznek, erre joguk van.

Felidézte, hogy a háromgyermekes anyák SZJA-mentességére 250 ezren jogosultak, de ezt igényelni kell a munkáltatón keresztül.

Egy héten belül fontos döntések fognak születni a gyermekvédelmi területen, és erről majd a Belügyminisztérium tájékoztatni fogja a közvéleményt, de arról már most döntött a kormány, hogy

még az idei évben 17 milliárd forintot csoportosítanak át az állami szociális intézményrendszernek – ez az összeg modernizációra és bérekre is fordítható majd.

Hozzátette, a legnagyobb fenntartó ma már az egyház.

Arra a kérdésre, hogy ha naponta 1500 forint jut egy gyerek étkeztetésére, akkor miért csak most jutottak el oda, hogy ekkora támogatást adjanak a rendszernek, Gulyás arra hivatkozott, hogy korábban már 700-ról 1500-ra emelték. A miniszter arra nem válaszolt, hogy ez a mostani emelés-e az oka annak, hogy a Fidesz leszavazta az ellenzéknek az erre vonatkozó javaslatát.

Elmondta azt is, hogy a BM javaslatára a kormány lakhatási támogatásról is döntött, mert különösen a fővárosban szolgálatot teljesítő rendőrök számára nehézséget okoz a lakhatás, és emiatt a budapesti állomány feltöltése.

Október 23-án az állami ünnepség a Kossuth téren lesz, az ezzel kapcsolatos részleteket Kovács Zoltán ismerteti majd a következő napokban, és erre várják a Békemenet résztvevőit is – tette hozzá Gulyás.

Újságírói kérdésre, miszerint Orbán Viktor részt vesz-e a Békemeneten, tekintve, hogy uniós csúcs is lesz aznap, Gulyás azt válaszolta, hogy a miniszterelnök az állami ünnepségen lesz ott.

A miniszter azt is mondta, hogy jövő héten találkozik Varga Judittal, és akkor megkérdezi tőle, hogy ha visszatérne a politikába, milyen szerepben tenné.

A 24.hu továbbra sem vesz részt a kormányinfókon, ennek okairól itt írtunk: