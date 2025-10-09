Ursula von der Leyent nem buktatta meg az Európai Parlament

Az Európai Parlament nem szavazta meg, hogy Ursula von der Leyen Európai Bizottságát visszahívják.

A bizottság elnöke ellen két bizalmatlansági indítványt is benyújtottak. Az egyiket a szélsőbaloldal, a másikat a patrióta frakció. Mindkét szavazás elbukott, de kicsit máshogy.

Úgy tűnik, az ígéretüknek megfelelően a szélsőbal nem szavazta meg a jobbos indítványt, ezért az 133 igen, 383 nem szavazattal bukott el. Fordítva viszont megszavazták a patrióták, így az 179 igen, 378 nem szavazattal bukott el. Szavazási lista egyelőre nincs, így ellenőrizni nem lehet, ki hogyan szavazott.

Ezzel viszont nem szűnnek meg Ursula von der Leyen problémái a parlamentben, a szocialista frakció nemrég azzal fenyegetett, hogy ha fél éven belül nem látnak eredményeket a nekik fontos ügyekben, csatlakozhatnak az igennel szavazókhoz. Erről részletesen itt írtunk.

Nem ez volt Von der Leyen első túlélt bizalmatlansági indítványa.