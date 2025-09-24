Ki vagy, Zsolti bácsi? – a KDNP volt elnökségi tagja tüntetést tart a Szőlő utcai javítóintézetnél

Zsolti bácsi, ki vagy, ki véd, mit takarsz, és mit keresel még köztünk?! Tisztelt Hatalom, mit gondolsz, meddig mismásolhatsz, meddig rejtőzködhetsz, meddig tűrjük a bűnökhöz való asszisztálást

– ezt írta a KDNP korábbi országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán. Gaal Gergely új pártja nevében csütörtökre tüntetést hirdetett a Szőlő utcai javítóintézethez azzal, hogy a lelkiismeret napján mindenkinek a gyermekbántalmazás és a gátlástalan hatalom ellen kell tiltakoznia, mindegy, hogy melyik párthoz tartozik.

Gaal Gergely, aki korábban miniszteri biztosi posztot is betöltött, májusban mondott le a KDNP-s országos elnökségi tagságáról. Döntését azzal indokolta, hogy az elnökség ülésén összekülönbözött Semjén Zsolt pártelnökkel.

Gaal szerint a szakítás oka az volt, hogy a megelégelte, hogy a kereszténydemokratáknak mindenben a Fideszt kell követniük, és azt kérdezte Semjéntől: tervezi-e, hogy a párt önálló stílussal és karakterrel áll elő a kampányban. Állítása szerint Semjén „érdemi válasz helyett megdöbbentően indulatosan, magából kikelve, kontrollt vesztve, szerepéből kiesve személyes vagdalkozásba kezdett.”

Gaal azt mondta, nem ez volt az első ilyen élménye, de mivel ez egy belső fórumon történt, számára „becsületbeli üggyé” vált. A nyilvánosságra került vita nyomán a 48 éves kereszténydemokrata politikus végül a pártból is kilépett, és júliusban MERJ Magyarország Párt néven önálló politikai szervezetet alapított.

Mint azt korábban megírtuk, Gaal nagy nyilvánosság előtt elkövetett becsületsértés miatt fel is jelentette Semjént, aki a szakítás után korrupciót emlegetett vele kapcsolatban.

Az ex-KDNP-s politikus által meghirdetett Szőlő utcai demonstráció azért érdekes, mert hétfőn az országgyűlés őszi nyitó napján Semjén személyes érintettségre hivatkozva szólalt fel, amikor az ellenzék felvetette, hogy „ki az a Zsolti bácsi”, „kik azok a magas rangú politikusok, akiket szakmai körökben emlegetnek, mint akik segítették a Szőlő utcai otthon vezetőjét a gyerekek kereskedelmében?”

A hétfő parlamenti vitáról és Szőlő utca javítóintézet körüli ügyekről keddi cikkünkben olvashat részletesen.