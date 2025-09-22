atvorbán viktorbeszédparlament
Az ATV reggel 9 órakor beszámolt Orbán Viktor parlamenti beszédéről, amit a kormányfő 13 órakor mond el

2025. 09. 22. 12:42
„Merjük naggyá tenni Magyarországot”, mondta Orbán Viktor az új parlamenti ülésszak első napján, és miközben üdvözölte a képviselőket, hangsúlyozta, hogy „a tavasz óta történt változások felértékelődtek, és sokszor évek alatt megszokott fejleményekkel érnek fel”. Erről számolt be 9.09-kor élesített cikkében (nyitóképünk) az ATV.hu, azonban Orbán csak 13 órakor kezdi majd a beszédet a Parlamentben.

Megkerestük az ATV-t arról érdeklődve, hogyan lehetséges, hogy a miniszterelnök délutáni beszédet szemléztek. Lapunknak azonban nem reagált az ATV, viszont a Telexnek azt válaszolta a cég kommunikációs munkatársa, hogy

Orbán Viktor reggeli Facebook posztja alapján íródott a cikk. Súlyos szakmai hibát követett el az ATV.hu szerkesztősége, melynek házon belül következménye lesz”, majd jelezte, hogy a cikket azóta korrigálták.

A cikket tényleg átírták, később már egy olyan tartalom olvasható, amelyben már kizárólag Orbán Facebook-bejegyzésére hivatkoznak, az „elhangzott” parlamenti beszéd elemeit törölték, bár a változtatásokat nem jelezték a cikkben.

Orbán reggeli posztjában egyébként hasonló dolgokat említett, mint amit az ATV.hu a beszédéhez is jósolt, azt írta: „Tavasz óta annyi minden történt, mint máskor évek alatt. A napirend előtt mindenről beszámolok, és – kellő szerénységgel – azt is elmondom, hogyan lesz Magyarország a változások győztese.” Ugyanakkor a posztból aligha kiolvasható az, hogy a miniszterelnök szavai a Parlamentben már elhangoztak volna.

