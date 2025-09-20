dpkkocsis mátélázár jánosorbán viktor
Közvetítjük a Digitális Polgári Körök nagygyűlését

admin Besenyei Balázs admin Nagy Gergely Miklós admin Pál Zsombor
2025. 09. 20. 15:34FRISSÍTVE: 2025. 09. 20. 16:14
Orbán, Lázár és Kocsis is felszólalnak a fideszes digitális aktivisták tízezres arénagyűlésén.
16:14
Besenyei Balázs

Egy kis csörte az RTL és a DPK közt

A Digitális Polgári Körök hivatalos weboldalán minden tag mellé társítanak egy profilképet is. A drogellenes körben benne lévő Muri Enikőhöz viszont egy RTL-es fénykép került, az is Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című krimirealityből. Mint az RTL-től megtudtuk, ehhez senki nem kért engedélyt tőlük.

Muri Enikőnek konkrét várakozásai is vannak a szombat eredményeire nézve, erről itt írtunk:

15:55
Besenyei Balázs

Így vált Szabó Zsófi a legfontosabb DPK-taggá

A politikától magát mindig gondosan távol tartó Szabó Zsófi (amellett persze, hogy már Rogán Antal a 2016-os lagziján is ott volt, helikopterrel érkezve) Digitális Polgári Körök-tagsága lepte talán legjobban a bulvárfogyasztókat. A TV2-n megismert, majd RTL-hez átnyargaló, s onnan újra anyacsatornájához visszatérő színész-műsorvezető leginkább Istenbe vetett hitéről szokott posztolgatni a közösségi oldalain, politikai kérdésekben sohasem szólalt meg.

Mostanában azonban a DPK-t is reklámozza fizetett hirdetésekben. Szabó elsőként a Gazdálkodj Okosan Digitális Polgári Kör alapítója lett, majd nem sokkal később már Szentkirályi Alexandra oldalán mosolygott a Női DPK nagyköveteként.

Belépését úgy magyarázta: „Szandra politikus, de nem kell politikusnak állni ahhoz, hogy kiállj az értékeid mellett. Azt gondolom, hogy az én szerepem ebben az, hogy van egy kisebb gyűlöletkeltő közösség, és mi szeretnénk építeni egy hangosabb, közösségépítő, jó gondolatokkal rendelkező közösséget.” Hozzátette később azt is: senki nem agitálta a belépésre, ő maga döntött így, hiszen „országépítő gondolatai nem csak politikusoknak lehetnek”.

Orbán Viktor ugyanakkor ennél nagyobb szerepet is szánt Szabónak: Kötcsén már együtt szelfiztek, nem sokkal később pedig arra is fény derült, hogy a ma rendezett első DPK-s rendezvénynek Szabó Zsófi lesz az egyik színpadi műsorvezetője – Rákay Philip mellett.

A csak az Instagramon több mint 400 ezer követővel bíró Szabó Zsófi egyértelműen a Fidesz egyik nagy fogása, aki közel sem olyan megosztó figura az emberek körében, mint a párttal szimpatizáló Dopeman, Nagy Feró vagy Tóth Gabi.

15:52
Besenyei Balázs

Mennyi az annyi a közösségi médiában?

A DPK holnapjáról egyetlen közösségi médiás platformra vezet közvetlen hivatkozás: a Facebookra, ahol a Digitális Polgári Kör oldal jelenleg is üzemel. 3000 aktív követőt számlál, de úgy fest, nem sokat foglalkoznak a működtetésével, tekintve, hogy augusztus végi a legutolsó poszt.

Az oldalról bárki írhat véleményt, úgy tűnik, cenzúra nem működik a kormány ezen körében: több negatív véleménnyel is lehet találkozni, és az oldal névjegyében olvasható „50% ajánlja az oldalt” felirat sem néz ki túl jól DPK-szempontból.

15:37
Besenyei Balázs

Kik azok a celebek, akik beléptek valamilyen polgári körbe?

Amióta július végén Orbán Viktor meghirdette a Digitális Polgári Köröket, a jobboldali érzelmű celebek jelentős része is kikötött egy-egy körben, sőt, voltak, akik alapító tagként szálltak be a Fidesz új, digitális terébe.

  • Pataky Attila és Kautzky Armand Menczer Tamással együtt alapította meg a Budakörnyéki Digitális Polgári Kört.
  • Miklósa Erika operaénekes rögtön Orbánnal alapított polgári kört.
  • Muri Enikő a Drogellenes Digitális Polgári Kör alapítója lett Kucsera Gáborral.
  • Nagy Feró, Tóth Gabi, Gáspár Győző, Bárdosi Sándor, Szebeni István és Nacsa Olivér a ZEBRA Digitális Polgári Kör alapításánál tolongtak, nehogy lemaradjanak Kocsis Máté „álhírgyár-leleplező¨ posztjairól.
  • Marsi Anikó a női DPK alapítója lett, ahová, mint kiderült, már férfiak is csatlakoztak azóta.
  • Gregor Bernadett az állatvédelmi polgári körbe lépett be, mint ahogy Harsányi Levente is.
  • Létezik Gazdálkodj Okosan Digitális Polgári Kör is, amelynek nem Gönczi Gábor a húzóneve, hanem a politikától eddig ódzkodó Szabó Zsófi – utóbbi később a női DPK-ba is beszállt.
  • Kisebb meglepetésnek számított, hogy egy vidéki DPK-ba Szőke András filmrendező, humorista is belépett.
  • A Jó Arcok körbe pedig a mostanság Orbán oldalán egyre többször felbukkanó Dopeman került.

Így gyülekeznek a Digitális Polgári Körök az Arénánál – galéria
Márki-Zay Péter a rendőrkapitány öngyilkosságáról: Ha valakit a Promenád24 megtámad, azt Lázár János támadja meg
Az Árulók krimireality egyik fotójával szerepelt Muri Enikő a Digitális Polgári Körök oldalán, az RTL-t is megkérdeztük erről
„A Promenad24 megrendülten értesült a rendőr alezredes haláláról” – írja a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány magánéletét kiteregető újság
Orbán: Ellenfeleink visítanak, Brüsszeltől a Tisza-partig
