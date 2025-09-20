Közvetítjük a Digitális Polgári Körök nagygyűlését

A politikától magát mindig gondosan távol tartó Szabó Zsófi (amellett persze, hogy már Rogán Antal a 2016-os lagziján is ott volt, helikopterrel érkezve) Digitális Polgári Körök-tagsága lepte talán legjobban a bulvárfogyasztókat. A TV2-n megismert, majd RTL-hez átnyargaló, s onnan újra anyacsatornájához visszatérő színész-műsorvezető leginkább Istenbe vetett hitéről szokott posztolgatni a közösségi oldalain, politikai kérdésekben sohasem szólalt meg.

Mostanában azonban a DPK-t is reklámozza fizetett hirdetésekben. Szabó elsőként a Gazdálkodj Okosan Digitális Polgári Kör alapítója lett, majd nem sokkal később már Szentkirályi Alexandra oldalán mosolygott a Női DPK nagyköveteként.

Belépését úgy magyarázta: „Szandra politikus, de nem kell politikusnak állni ahhoz, hogy kiállj az értékeid mellett. Azt gondolom, hogy az én szerepem ebben az, hogy van egy kisebb gyűlöletkeltő közösség, és mi szeretnénk építeni egy hangosabb, közösségépítő, jó gondolatokkal rendelkező közösséget.” Hozzátette később azt is: senki nem agitálta a belépésre, ő maga döntött így, hiszen „országépítő gondolatai nem csak politikusoknak lehetnek”.

Orbán Viktor ugyanakkor ennél nagyobb szerepet is szánt Szabónak: Kötcsén már együtt szelfiztek, nem sokkal később pedig arra is fény derült, hogy a ma rendezett első DPK-s rendezvénynek Szabó Zsófi lesz az egyik színpadi műsorvezetője – Rákay Philip mellett.

A csak az Instagramon több mint 400 ezer követővel bíró Szabó Zsófi egyértelműen a Fidesz egyik nagy fogása, aki közel sem olyan megosztó figura az emberek körében, mint a párttal szimpatizáló Dopeman, Nagy Feró vagy Tóth Gabi.