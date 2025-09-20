Az Árulók krimireality egyik fotójával szerepelt Muri Enikő a Digitális Polgári Körök oldalán, az RTL-t is megkérdeztük erről

A drogellenes Digitális Polgári Körökbe lépett be korábban Muri Enikő, erről ő maga is nyilatkozott már, de akik felnéznek a dpkor.hu oldalra, azok is megbizonyosodhatnak erről.

Ahogy arról is, hogy minden tagot egy profilképpel mutatnak be az oldalon: nem egyértelmű persze, hogy ezeket a képeket milyen úton-módon választják ki. Érdeklődtünk volna erről a dpkor.hu oldal alján megadott Kapcsolat menüpont alatt, ám sokadszorra sem tudtuk elküldeni a kérdéseinket egy kiírt hibakód miatt.

Így a honlap működtetőjéhez, a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz fordultunk kérdéseinkkel.

Mindenesetre az oldalon Muri Enikőről egy korábbi RTL-es produkció, Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című krimirealityhez készült egyik hivatalos fotóját használták fel, amit szombat délelőtt gyorsan lecseréltek.

Megkérdeztük az RTL-t, mi a véleményük erről.

Az nem titok, hogy bármilyen kép felhasználásához engedélyt kell kérni annak tulajdonosától. Ez ebben az esetben nem történt meg, de arról nincs információnk, hogy maga Muri Enikő tudott-e erről. Az RTL Magyarország – ahogy eddig is és a jövőben is – jelenlegi és múltbéli képernyősei magán, illetve alkotói tevékenységét nem korlátozza és nem kommentálja.

– tudtuk meg az RTL Magyarország Marketing és Kommunikációs Igazgatóságától.

Muri Enikőt is kerestük a kérdéseinkkel, amint további válaszokat kapunk, cikkünket természetesen frissítjük.