dpkszabó zsófidigitális polgári kör
Szórakozás

Szabó Zsófi a DPK eseményéről: Egész nap próbáltunk. Alig várom, hogy lássátok, mivel készültünk

TV2
admin Besenyei Balázs
2025. 09. 19. 20:48
TV2

Előbb Orbán Viktor, majd Szabó Zsófi is bejelentkezett a Papp László Arénából a szombati „Digitális honfoglalás” címen hirdetett első Digitális Polgári Kör-találkozó előtt. Szabó annyit írt egy szelfije mellé:

Egész nap próbáltunk. Alig várom, hogy lássátok, mivel készültünk Nektek! 🤍 Holnap találkozunk! 🇭🇺

Mint köztudott, Szabó lesz majd Rákay Philip műsorvezetőtársa az eseményen, nemrég azt is elmondta, önszántából lépett be a DPK-ba, senki nem kérlelte erre.

Országépítő gondolatainak nemcsak azok lehetnek örökösei, akik politizálnak. Amikor azt érzed, hogy fontos neked, milyen országban élsz, milyen a közhangulat, amikor csak a gyűlöletkeltés megy és csak negatív energiák között mozogsz, akkor szeretnél tenni valamit…

– magyarázta Szabó, aki augusztusban alapító tagja lett a gazdasági témájú Digitális Polgári Körnek, majd pedig nagykövetként csatlakozott a Női DPK-hoz.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Szabo Zsofi (@szabozsofi) által megosztott bejegyzés

Kapcsolódó
Szabó Zsófi a DPK-ról: Országépítő gondolatai nem csak azoknak lehetnek, akik politizálnak
Magától lépett a körbe, nem noszogatta senki.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
„Fölállt a kollégám és kiteregetett rólam” – Curtis felhozza Majkával közös balhéját a Megasztárban
Mikes Anna közzétette Krausz Gáborral közös esküvői videójukat
Három hónapig volt a TV2 műsorvezetője, máris távozik dr. Krasznai Dóra
Lefejezte a szálloda vezetőjét, mert az megkérte, hogy ne használja a mosógépet
Nem egészséges az NB I-es klubok gazdálkodása – derül ki az MLSZ-elemzésből
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik