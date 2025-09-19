Szabó Zsófi a DPK eseményéről: Egész nap próbáltunk. Alig várom, hogy lássátok, mivel készültünk

Előbb Orbán Viktor, majd Szabó Zsófi is bejelentkezett a Papp László Arénából a szombati „Digitális honfoglalás” címen hirdetett első Digitális Polgári Kör-találkozó előtt. Szabó annyit írt egy szelfije mellé:

Egész nap próbáltunk. Alig várom, hogy lássátok, mivel készültünk Nektek! 🤍 Holnap találkozunk! 🇭🇺

Mint köztudott, Szabó lesz majd Rákay Philip műsorvezetőtársa az eseményen, nemrég azt is elmondta, önszántából lépett be a DPK-ba, senki nem kérlelte erre.

Országépítő gondolatainak nemcsak azok lehetnek örökösei, akik politizálnak. Amikor azt érzed, hogy fontos neked, milyen országban élsz, milyen a közhangulat, amikor csak a gyűlöletkeltés megy és csak negatív energiák között mozogsz, akkor szeretnél tenni valamit…

– magyarázta Szabó, aki augusztusban alapító tagja lett a gazdasági témájú Digitális Polgári Körnek, majd pedig nagykövetként csatlakozott a Női DPK-hoz.