Magyar Péter két lehetőséget kínált a tiszás applikáció után kutakodó Lánczi Tamásnak

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője levelet írt Magyar Péternek, ugyanis szerinte felmerülhet a gyanú, hogy a Tisza új applikációjára regisztráló magyar felhasználók adataihoz külföldön hozzáférnek.

A levél apropója, hogy Radnai Márk alelnök úgy fogalmazott, hogy amennyiben az alkalmazás még nem lenne letölthető, néhány órán belül az lesz, mert Amerikában folyamatosan dolgoznak rajta.

„Lánczi Tamás bevallotta, hogy ő küldte az általános iskolai színvonalú, ténybeli tévedésektől hemzsegő levelet” – írta Magyar, majd két lehetőséget ajánlott Lánczinak:

vagy összeszeditek magatokat és a tartótisztjeiddel együtt megpróbáltok összeütni egy értelmes irományt, vagy 2026. április 12. után kapsz választ, a “Hivatal” megszüntetéséről szóló döntéssel együtt.

„Addig is javaslom, hogy kutakodj az orosz hekkerek után a Külügyminisztériumban, vagy Hatvanpusztán a pánikszobában! Vagy kérd be a milliárdokért foglalkoztatott amerikai és izraeli kampánytanácsadók és kémszoftverek listáját a Karmelitából!” – tette hozzá.

Lánczi Tamás nemrég azt állította, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal elektronikus és postai úton is megküldte a kérdéseit a Tiszának, és hozzátette: „Levelünk bizonyára már elért volna Magyar Péterhez, amennyiben a pártja nem egy egri lángosozóba lenne bejelentve.”