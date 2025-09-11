Lánczi Tamás levelet írt Magyar Péternek a Tisza Párt új applikációja miatt

Levelet kapott Magyar Péter a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetőjétől, Lánczi Tamástól a Tisza Világ applikáció miatt – derül ki a pártelnök bejegyzéséből. A levél apropója, hogy Radnai Márk alelnök úgy fogalmazott, hogy amennyiben az alkalmazás még nem lenne letölthető, néhány órán belül az lesz, mert Amerikában folyamatosan dolgoznak rajta.

Erre csapott le Lánczi Tamás, szerinte ugyanis ez alapján felmerülhet a gyanú, hogy magyar felhasználók adataihoz külföldön hozzáférnek.

Lánczi ezek után kérdéseket tesz fel Magyarnak, aki viszont ezekre nem kíván válaszolni. „Igazándiból nem vagyok benne biztos, hogy a harmadikos általános iskolai stílusban írott levelet valóban Orbán ÁVH-jától jött-e” – írja Magyar, majd sorolja a kifogásait:

– a levél nem hivatalos úton érkezett, hanem a pártunk ügyfélszolgálati címére;

– azt sem sikerült eltalálni, hogy a TISZA Világ applikációt nem augusztusban, hanem szeptember 9-én mutattuk be;

– a TISZA-nak nincs Kontroll nevű youtube csatornája;

– azt sem sikerült megérteni, hogy az „Amerikában dolgoznak rajta, hogy elérhető legyen” kitétel pusztán annyit jelent, hogy egyelőre nem Budapesten dől el, hogy egy új applikáció bekerül-e az AppStore-ba, vagy elérhetővé válik a GooglePlay-en;

– Orbánék nem kaptak hasonló levelet az azóta már közröhej tárgyát képező, közpénz milliárdokból létrehozott Harcosok Klubja és digitális gyűlölet körök kapcsán.

Magyar így zárja levelét: