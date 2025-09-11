szegedholttest
Két holttestet találtak egy szegedi lakásban

2025. 09. 11. 16:46

Két ember holttestét találták meg szerdán Szegeden, egy lakásban – számolt be a Délmagyar. A lap értesüléseit a rendőrség is megerősítette.

A lap szerint egy férfiról és annak élettársáról van szó. A cikk azt írja, hogy a férfi munkahelyén az lett furcsa, hogy nem ment be dolgozni, mert ez nem volt jellemző rá, ezért elkezdték keresni.

A Délmagyar megkereste a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amely elmondta, hogy az ügyet az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálják – vagyis nem merült fel bűncselekmény gyanúja.

Figyelem!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!

