Ruszin-Szendi Romulusz: Orbán Viktor beszéde nyílt fenyegetés

„Semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve és minden el lesz rendezve” – mondta Orbán Viktor Kötcsén. Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-oldalán azt írta: a Fidesz-elnök beszédében számára semmi fontos, új elem nem volt, ez a fenyegetés is, ahogy elhangzott, súlyát is veszítette,

mert a félelem sosem tud tartós alapja lenni sem hatalomnak, sem jövőnek.

A volt vezérkari főnök, a Tisza Párt szakértőjeként, azt írta: amikor egy kormányfő nem jövőképről, közös célokról beszél, hanem fenyeget, az többet árul el róla, mint azokról, akiknek üzen, ráadásul a félelemkeltés is régi eszköz. Szerinte Orbán Viktor mondata

nem politikai program, hanem nyílt fenyegetés. Nemcsak az ellenzéknek, hanem saját híveinek is szól: üzenet mindazoknak a Fideszben, akik esetleg elgondolkodnak azon, hogy ideje lenne új irányt választani. Azt üzeni nekik: ne merjetek elfordulni.

Ruszin-Szendi Romulusz felidézte, hogy hazai és nemzetközi tapasztalatai alapján

egy valóban erős, magabiztos vezetőnek nincs szüksége fenyegetésre. A fenyegetés mindig a gyengeség jele: annak az eszköze, aki már nem képes a jövővel, az érdemekkel vagy a közös sikerrel motiválni az embereket, csak a félelemre tud támaszkodni.

Jelezte ugyanakkor, hogy a Tisza Párt is mindent feljegyez.

A közpénzek eltűnését, az egészségügy, a vasút, az oktatás tönkretételét, a hazugságokat, a hatalommal való visszaéléseket. És egyszer el is lesz rendezve – de nem leszámolással, nem félelemkeltéssel, hanem a törvény, a demokrácia és az igazságosság erejével. […] A magyar emberek nem rettegni akarnak, hanem élni. Nem fenyegetést, hanem biztonságot, tisztességet és kiszámítható jövőt akarnak. Az ország vezetésének nem feladata fenyegetni a polgárait – sem az ellenfeleit, sem a saját táborát. Aki ezt teszi, az valójában már elárulta mindkettőt.

Ruszin-Szendi Romulusz emlékeztetett rá: saját szemével látta, hová vezet a politikai tisztogatás, mit jelent, amikor a fenyegetés valóra válik, és embereket a lojalitás mércéje szerint rúgnak ki a szolgálatból. Az ország egyszer már megfizette ennek az árát.

Török Gábor politikai elemző a kötcsei beszédekből szintén a fenti idézetet emelte ki, mondván, talán az volt a legérdekesebb.