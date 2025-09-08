Márki-Zay újra pályázik, hogy „megóvja az ellopástól” a szabadkígyósi kastélyt

Hódmezővásárhely újra megpályázza a szabadkígyósi kastélyt, a Békés Vármegyei Közgyűlés legközelebbi, szeptember végi ülésén hozza meg az ezzel kapcsolatos döntést.

Hódmezővásárhely önkormányzata – a korábban már sikeresnek minősített pályázatát – érdemi változtatás nélkül ismét benyújtja a szabadkígyósi Wenckheim-kastély fenntartható fejlesztésére vonatkozóan – közölte Márki-Zay Péter polgármester az MTI-vel.

Márki-Zay hozzátette, „fő célunk a pályázat benyújtásával korábban is az volt, hogy megóvjuk a Hódmezővásárhelyhez közeli, felbecsülhetetlen értékű történelmi épületet az ellopástól; amennyiben a kastély állami tulajdonban marad, vagy az a Békés Vármegyei Önkormányzat tulajdonába kerül, készséggel lemondunk a pályázatban megfogalmazott igényünkről”. “Ha azonban Lázár János a kastély magánkézbe való átjátszásán dolgozik, akkor pályázatunkat fenntartjuk, és a fenntartói, illetve tulajdonosi jogosultságainkat mindaddig gyakorolni kívánjuk, amíg Magyarországnak egy olyan tisztességes kormánya nem lesz, amely a közjót és a kulturális örökség védelmét szem előtt tartva tevékenykedik” – jegyezte meg.

Márki-Zay Péter közölte, a jelenlegi pályázati feltételek még kedvezőbbek a korábbiaknál, mivel a minisztérium csaknem 1 milliárd forintos forrást biztosít a nyertes pályázó számára a legsürgetőbb felújítási munkálatok elvégzésére.

Molnár Sándor (Fidesz-KDNP), a Békés Vármegyei Közgyűlés elnöke hétfőn az MTI-nek elmondta, a szándék részükről is megvan a pályázat beadására, a kastély üzemeltetésére, terveket dolgoztak már ki az üzemeltetésre és a fenntartásra, ám a döntést zárt ülésen, következő, szeptember végi ülésükön hozzák meg.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium 2025. július 29-én tette közzé a minisztérium a honlapján a felhívást, amely 17 helyszín közt tartalmazza a szabadkígyósi Wenkcheim-kastélyt is. A kérelmezőknek a felhívás napjától számított 60 napjuk van arra, hogy kérelmet nyújtsanak be, ezt követően a kulturális örökség védelméért felelős miniszternek 90 napja van arra, hogy elbírálja a beérkezett kérelmeket – közölték.

A szabadkígyósi kastély üzemeltetését korábban a hódmezővásárhelyi önkormányzat nyerte el, ám a tulajdonba adási folyamatot március végén felfüggesztette a minisztérium. Takács Árpád Békés vármegyei főispán, a Fidesz márciusban kinevezett békéscsabai választókerületi elnöke május végén bejelentette, hogy a vármegyei önkormányzat venné tulajdonba a szabadkígyósi kastélyt; a működtetést nonprofit gazdasági társaság keretében a szabadkígyósi és a békéscsabai önkormányzattal közösen valósítanák meg; ezt az érintett felek levélben is megírták Lázár János építési és közlekedési miniszternek. (MTI)