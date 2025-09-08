Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. szeptember 8., hétfő
Friss hírek
- Nem szégyellik magukat? – mondta Menczer Tamás az újságíróknak, akik szerinte nem azt kérdezik, amit kell.
- Méretes kordonok, új tiszás szakértők, oroszlános győzelmi terv: képeken az idei kötcsei piknik.
- Kövér László: Így kezdődött a hárommillió koldus Magyarországának felszámolása.
- Koós Boglárka halála miatt elmaradnak a Budaörsi Latinovits Színház előadásai.
- Elgázolt egy embert a vonat Albertfalván, módosul a közlekedés a székesfehérvári vonalon.
- Megöltek egy férfit Erzsébetvárosban. A fővárosi rendőrök elfogtak egy 34 éves férfit.
- Üvegszilánkot talált a menzán az ételében egy kislány a Tolna megyében.
- „Nem sokon múlt az ideális kezdés” – Szoboszlai Dominik már a portugál meccsre készül.
- Trump sem tudta megzavarni, Alcaraz nyert a US Openen. A spanyol teniszező immáron hatszoros Grand Slam-bajnok és ismét világelső.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Karbantartás miatt menetrendi változások a Miskolc-Hidasnémeti vonalon szeptember 8-20. Részletek.
BKK
- A 35-ös autóbusz terelve közlekedik a Szentlőrinci úti lakótelep felé, nem érinti a Nagysándor József utca megállót. Az autóbuszra a 2B, az 51-es és az 52-es villamos Pesterzsébet, Pacsirtatelep irányú Nagysándor József utca megállójában lehet felszállni.
Mai időjárás:
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között várható.
- Késő este 16 és 21 fok közé hűl le a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Mária
- Adrienn
Deviza középárfolyam:
- EUR 392,61
- USD 336,02
- CHF 418,25
- GBP 452,62
