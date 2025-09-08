reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. 09. 08. 07:05
2025. szeptember 8., hétfő

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Karbantartás miatt menetrendi változások a Miskolc-Hidasnémeti vonalon szeptember 8-20. Részletek.

BKK

  • 35-ös autóbusz terelve közlekedik a Szentlőrinci úti lakótelep felé, nem érinti a Nagysándor József utca megállót. Az autóbuszra a 2B, az 51-es és az 52-es villamos Pesterzsébet, Pacsirtatelep irányú Nagysándor József utca megállójában lehet felszállni.

 

Mai időjárás:

 

Névnap:

  • Mária
  • Adrienn

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 392,61
  • USD 336,02
  • CHF 418,25
  • GBP 452,62

 

