Üvegszilánkot talált a menzán az ételében egy kislány a Tolna megyében

Bekapta a falatot és ráállapodott valami keményre. Kiköpte és kivette belőle az üvegszilánkot és pánikjában odavitte a pedagógusnak, hogy megmutassa, ez volt az ételében

– így írta le a történteket az az édesanya, akinek a kilánya az iskolai menzán üvegszilánkot talált az ételében a Tolna megyei Iregszemcsén. Ez esetről először a Blikk számolt be, a szülőt az RTL Híradónak sikerült elérnie. Ő azt mondta, a tanár azonnal intézkedett.

A település lakóit felzaklatta az eset, és többen azt tervezik, hogy hétfőn lemondják az ebédet, mert nem bíznak az étkeztetőcégben.

Tavaly májusban – a Híradó közlése szerint – volt már hasonló eset az iskolában. Akkor a bulguros rakott karfiolban talált üvegszilánkot több diák és tanár. Az esetet követően a konyhát több hónapra bezárták és három alkalmazott ellen vádat emeltek foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés miatt. A tavalyi ügyben a bírósági tárgyalás épp a jövő héten kezdődik.

A közétkeztető céget és a település polgármesterét is kereste a televízió, de nem tudták elérni őket. Az alpolgármester a Blikknek azt nyilatkozta, megtették a lépéseket a hatóságok felé, és jelezték az üzemeltetőnek is, hogy újra üvegszilánkot találtak az ebédben. A Tolna megyei rendőrség a Híradóval azt közölte, hogy mostanáig az ügyben nem érkezett feljelentés.