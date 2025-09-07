budaörsi latinovits színházkoós boglárka
Koós Boglárka halála miatt elmaradnak a Budaörsi Latinovits Színház előadásai

2025. 09. 07. 19:32
Ma kezdődött volna az évad, a színház lemondta az előadásokat.

Nem tartja meg előadásait ma és az elkövetkező napokban a Budaörsi Latinovits Színház társulati taguk, a vasárnap elhunyt Koós Boglárka halálára hivatkozva.

A színház Facebook-posztban osztotta meg a hírt, amelyben azt írták,

ezekben a pillanatokban gördülne fel a függöny 2025/26-os évadunkban első alkalommal, de a ma estére és a következő napokra tervezett előadásaink elmaradnak. Fájdalmunk és megrendültségünk elmondhatatlan.

Hozzátették, a család kérésére hivatkozva nem kívánnak nyilatkozni a halálesettel kapcsolatban, a műsort érintő változásokról pedig majd késbb adnak tájékoztatást.

A 27 éves színésznő kedden kísérelt meg öngyilkosságot, egy kolléganője talált rá. Koós kómába esett, a kórházban napokig küzdöttek az életéért, de nem sikerült megmenteni az életét.

