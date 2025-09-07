Elgázolt egy embert a vonat Albertfalván, módosul a közlekedés a székesfehérvári vonalon

Baleset miatt módosul a közlekedés vasárnap este a fehérvári vonalon. A Mávinform tájékoztatása szerint a Balatonszentgyörgyről 16:15-kor a Déli pályaudvarra indult Déli-parti sebesvonat (18503) Albertfalva megállóhelynél elütött egy embert. A vonat utasait átszállítják a következő, Ajkáról Déli pályaudvarra tartó Bakony InterCityre (IC 913).
A változás az alábbi vonalakat érinti:
- a Kelenföld felé közlekedő S30-as, S36-os vonatok Albertfalván és Kastélyparknál a mindkét irányban a 2., Budafokon 3. vágányon állnak meg
- a Székesfehérvár felé közlekedő távolsági vonatok Kelenföld és Tárnok között kerülő útirányon közlekednek, megállási rendjük nem változik, azonban közlekedésük ezen a szakaszon a vonatinformációs rendszereken nem követhető
- a Tárnok felé közlekedő S36-os, illetve a Székesfehérvár felé közlekedő Z30-as vonatok terelt útvonalon közlekednek: nem érintik Érd alsót, Albertfalvát, Kastélyparkot és Tétényligetet, illetve az S36-os vonatok Tárnok felé Budafokon az 1. vágányon állnak meg, valamint megállnak Hároson, Budatétényben, Barosstelepen, Nagytétény-Diósdon, Érdligeten és Érd felsőn is.