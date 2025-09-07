Elgázolt egy embert a vonat Albertfalván, módosul a közlekedés a székesfehérvári vonalon

Baleset miatt módosul a közlekedés vasárnap este a fehérvári vonalon. A Mávinform tájékoztatása szerint a Balatonszentgyörgyről 16:15-kor a Déli pályaudvarra indult Déli-parti sebesvonat (18503) Albertfalva megállóhelynél elütött egy embert. A vonat utasait átszállítják a következő, Ajkáról Déli pályaudvarra tartó Bakony InterCityre (IC 913).

A változás az alábbi vonalakat érinti: