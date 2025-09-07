balesetmávvonat
Elgázolt egy embert a vonat Albertfalván, módosul a közlekedés a székesfehérvári vonalon

24.hu
2025. 09. 07. 20:44
A baleseti helyszínelés miatt forgalmi változásra kell számítani.

Baleset miatt módosul a közlekedés vasárnap este a fehérvári vonalon. A Mávinform tájékoztatása szerint a Balatonszentgyörgyről 16:15-kor a Déli pályaudvarra indult Déli-parti sebesvonat (18503) Albertfalva megállóhelynél elütött egy embert. A vonat utasait átszállítják a következő, Ajkáról Déli pályaudvarra tartó Bakony InterCityre (IC 913).

A változás az alábbi vonalakat érinti:

  • a Kelenföld felé közlekedő S30-as, S36-os vonatok Albertfalván és Kastélyparknál a mindkét irányban a 2., Budafokon 3. vágányon állnak meg
  • a Székesfehérvár felé közlekedő távolsági vonatok Kelenföld és Tárnok között kerülő útirányon közlekednek, megállási rendjük nem változik, azonban közlekedésük ezen a szakaszon a vonatinformációs rendszereken nem követhető
  • a Tárnok felé közlekedő S36-os, illetve a Székesfehérvár felé közlekedő Z30-as vonatok terelt útvonalon közlekednek: nem érintik Érd alsót, Albertfalvát, Kastélyparkot és Tétényligetet, illetve az S36-os vonatok Tárnok felé Budafokon az 1. vágányon állnak meg, valamint megállnak Hároson, Budatétényben, Barosstelepen, Nagytétény-Diósdon, Érdligeten és Érd felsőn is.

