Belföld
Méretes kordonok, új tiszás szakértők, oroszlános győzelmi terv: képeken az idei kötcsei piknik
Szajki Bálint / 24.hu
Szajki Bálint / 24.hu
Méretes kordonok, új tiszás szakértők, oroszlános győzelmi terv: képeken az idei kötcsei piknik
Huszonhatodik alkalommal rendezték meg Kötcsén a Fidesz hagyományos, zárt körű politikai tanácskozását, a Polgári Pikniket, ami idén nem volt zárt körű, ráadásul a Tisza Párt elnöke is ott volt a helyszínen. Orbán Viktor új nemzeti konzultációt, Magyar Péter új szakértőket jelentett be. Percről percre tudósításunkat a nap legfontosabb eseményeiről itt olvashatják vissza.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!