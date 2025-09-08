Belföld

Méretes kordonok, új tiszás szakértők, oroszlános győzelmi terv: képeken az idei kötcsei piknik

Szajki Bálint / 24.hu
admin Szajki Bálint admin Farkas Norbert
2025. 09. 08. 06:30
Szajki Bálint / 24.hu

Méretes kordonok, új tiszás szakértők, oroszlános győzelmi terv: képeken az idei kötcsei piknik

admin Szajki Bálint admin Farkas Norbert
2025. 09. 08. 06:30
Huszonhatodik alkalommal rendezték meg Kötcsén a Fidesz hagyományos, zárt körű politikai tanácskozását, a Polgári Pikniket, ami idén nem volt zárt körű, ráadásul a Tisza Párt elnöke is ott volt a helyszínen. Orbán Viktor új nemzeti konzultációt, Magyar Péter új szakértőket jelentett be. Percről percre tudósításunkat a nap legfontosabb eseményeiről itt olvashatják vissza.
29 fotó
Belföld
kötcsekötcsei piknikgaléria
Döglött ügy lett a 2022-es ellenzéki kampány finanszírozása
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik