fideszkötcsekötcsei piknikmagyar péter
A következő élő közvetítés része Magyar Péter Kötcsén: Gyurcsány balról, Orbán jobbról ölelte Putyint

Magyar Péter: Őszöd a hazugság politikáját jelentette. Kötcse pedig a cinizmusét

Farkas Norbert / 24.hu
admin Papp Atilla
2025. 09. 07. 12:28
Farkas Norbert / 24.hu

Magyar Péter következett, aki „árad a Tisza” skandálása fogadott.

Ma reggel 7 órától a Balatonőszöd vége táblától a Kötcse tábláig sétáltam fiatalokkal. Ez egy dimbes-dombos tíz kilométeres út – de nekünk, magyaroknak tulajdonképpen az elmúlt húsz évet is jelenti. Húsz évet, két évtizedet, amit elvesztegettünk. Húsz év, amelyek hazánk talán legszebb évei lehettek volna. Két évtized, amelynek a fejlődésről kellett volna szólnia

– kezdte beszédét Magyar.

A reggeli út szerinte az újkori történelmünk rövid rajza, amit két ember, két politikai korszak rajzolt ránk:

Őszöd a hazugság politikáját jelentette. Kötcse pedig a cinizmusét. Két ember, két stílus, két párt, két korszak – de közös eredménnyel: egy vesztes Magyarországgal.

Farkas Norbert / 24.hu

Az egyik baloldalinak, a másik jobboldalinak hazudta magát, mondta. „Az egyik balról, a másik jobbról ölelte Putyint.”

Szerinte mindketten félistennek gondolták magukat, azt hitték, nekik mindent lehet. Soha nem a nemzeti egységben, hanem mindig a megosztásban gondolkodtok.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
„Nem véletlenül utálja őt fél Magyarország” – kiakadt Tóth Gabi kritikáját hallva a Megasztár hazaküldött versenyzője
Magyar Péter Kötcsén: Gyurcsány balról, Orbán jobbról ölelte Putyint
„Nem fogom arrébb rakni a házunkat!” – két méter híján végtelen szabadság a rejtett dunakeszi vízi faluban
Ma este teljes holdfogyatkozás lesz: mutatjuk, mikor és hogyan lehet megfigyelni
Magyar Péter Kötcsén: Gyurcsány balról, Orbán jobbról ölelte Putyint
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik