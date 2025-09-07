Magyar Péter: Igazság nélkül nincs szabadság

Magyar azt mondta, nem felejtik a bűnöket és igazságtalanságokat. Nem hagyják futni azokat, akik „ellopták az elmúlt évtizedeinket és a gyerekeink, unokáink jövőjét”. Ezért hozzák létre a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt és adják vissza az igazságszolgáltatás függetlenségét.

Azt ígérte, a Tisza az adócsökkentések kormánya lesz. Szerinte Orbánék 60 adónemet vezettek be, ám ők a legkevesebbet keresőknek 9 százalékra csökkentik a személyi jövedelemadóját, míg a legmagasabb kulcs ugyanúgy 15 százalék marad, miközben bizonyos termékcsoportoknál áfát csökkentenek, a nyugdíjasoknak évi 200 ezer forintos SZÉP-kártyát adnak.

Elindítjuk a Szent István Programot is, 10 kistelepülésenként plusz 1 milliárd forintot adunk a településeknek. Ők helyben dönthetik majd el, hogy ezt a forrást mire használják fel,

mondta Magyar, majd megismételte, hogy hazahozzák az uniós forrásokat.

Megerősítette, hogy az ország helye az EU és a NATO kötelékében van.

Szerinte a Tiszával minden magyar nyer, kivéve azokat a milliárdosokat, akik ellopták a nemzet vagyonát.

Mert igazság nélkül nincs szabadság,

mondta.

Azt tanácsolta, hagyják maguk mögött az elmúlt két évtizedet, amit Őszöd és Kötcse szimbolizál. Alig több, mint 200 nap múlva új fejezetet kezdenek el írni:

És hogy mi lesz az új fejezet címe a történelem könyvekben? Két szó: Működő ország.

A következő hónapokra pusztán három dolgot ígért: munkát, munkát és egy nagy adat hazaszeretetet. Azt ígéri, megdolgoznak a szabadságért és egy olyan hazáért, ahol az ember van a középpontban.

Életünk küzdelme előtt állunk. És győzni csak együtt tudunk,

mondta Magyar, majd arra kérte a közönséget, hogy fogják meg egymás közét, és mondják el együtt a lépésről-lépésre, tégláról téglára rigmust.

Zászlókat a magasba, fel győzelemre,

zárta beszédét.