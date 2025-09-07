orbán viktortiszakötcsefidesz
A „vajszívű” Menczer kijött elmondani, miért kordonozták el annyira a Fidesz rendezvényét

Szajki Bálint / 24.hu
admin Schultz Antal
2025. 09. 07. 12:59
Szajki Bálint / 24.hu

Menczer Tamás Fidesz szóvivő kijött a sajtó képviselőihez, és nyilatkozott, mert bár Kocsis Máté barátja nem nyilatkozna, mert a nagy részük a „dollármédia” képviselői,

de én válaszolok, tudják miért, mert vajszívem van.

Szajki Bálint / 24.hu

Azt is mondta, Magyar Péterék rendezvényén „néhány száz ember tengleng”, azért szervezték ide Magyar Péterék az eseményüket, mert tudják, a Tiszának „bukovári” van, mióta kiderültek az adóterveik.

A hatalmas elkerítés a Fidesz rendezvényétől pedig azért szükséges, „hogy a két rendezvényt meg lehessen tartani”.

Egyébként főleg kampányszöveget mondott Menczer, Otthon Startról és Tisza-adóról értekezett. Biztos a győzelmükben, a miniszterelnök pedig nem érzi rosszul magát a jelenlegi politikai állapot miatt.

” lubickol ebben a helyzetben, elképesztően energikus.

Hogy lesz-e a kampányban Orbánnak nyilvános rendezvénye, mindössze annyit válaszolt:

Várjuk meg a végét.

Szajki Bálint / 24.hu
