Felföldi József Orbán Ráhelnek: Sajnálom apádat. Egy felelős nő ilyenkor nem a menekülést választja

Kedves Ráhel, a bűnös mindig menekül. A ti hirtelen amerikai kiköltözésetek a választások előtt alig pár hónappal világosabb beismerése nem is lehetne annak a rabló munkának, amit az elmúlt években végeztetek a kedves férjeddel, az ország egyik leggazdagabb, semmiből valamivé vált üzleti zsenijével. Nem kell politikai elemzőnek lenni ahhoz, hogy mindenki értse: aki most elhagyja az országot, az azért megy, mert pontosan tudja, mi vár rá itthon.

– írja Felföldi József a Facebookon arról, hogy Orbán Ráhel és Tiborcz István New Yorkba költöztek.

De azért van ebben valami végtelenül szomorú. Nem sokszor érzek így, de most kicsit sajnálom apádat. Vénségére ennek a férfinak a neve ma már egyet jelent a hazugsággal, a lopással, és bizony rajta veri le a nép az egész kiábrándultságát. Orbán Viktor egy lejárt lemez, aki bukni fog, és ellenzékbe kerül, de nem kellene, hogy egyedül vigye el a balhét. Mert nemcsak a saját bűneit cipeli, hanem azt is, amit a férjed és a NER többi kegyeltje elkövetett. Egy felelős nő, egy példamutató anya, a miniszterelnök kötelességtudatát érző lánya ilyenkor nem a menekülést választaná. Ilyenkor ott lenne az apja mellett. Akkor is, ha fél. Akkor is, ha érezhetően megváltozott a közhangulat. Akkor is, ha kényelmetlen a szembenézés önmagával és másokkal. Ti viszont nem ezt az utat vállaltátok. Inkább elhúztatok Amerikába, és most onnan várjátok, hogy mi lesz a hatalmi játszma vége. Ha tényleg megtörténik a trónfosztás, ott az új otthon, biztonságos távolságban, és addigra annyi pénzt sikerül kimenekíteni, hogy az Orbán–Tiborcz utódok generációkon át kényelmesen éljenek. Ha meg mégis győzne az apád, akkor szépen vissza lehet jönni, hiszen csak egy tanulóév volt külföldön.

– teszi hozzá. Felföldi jövő hétvégére tüntetést szervez, ezzel kapcsolatban adott interjút a Népszavának is. Ebben arról beszélt, hogy nem a harag fűti, hanem a hazaszeretet.

Ők nem pénzt csinálnak, hanem valahonnét, na jó, jellemzően tudjuk honnét, pénzt varázsolnak. Ezért tűnik el napi 80-100 milliárd forint az országban.

– mondja a NER-elitről, elsősorban Mészáros Lőrincről és Tiborcz Istvánról. Felföldi József debreceni édesipari vállalkozó, akit a cége egyik sikerterméke, a QuickMilk nevű „varázsszívószál” miatt „szívószálpápának” is neveznek.