A Tiszta Magyarországért tüntet a „szívószálpápa”

Felföldi József először lapunkban jelentette be, hogy elege lett, úgy döntött, kimegy tüntetni szeptember második hetében a Parlament elé a korrupció ellen. Most a Népszavát arról tájékoztatta, hogy szeptember 13-án vár mindenkit egy békés, baráti hangulatú, bejelentett demonstrációra az Országház elé. A tervek szerint délután 2-től gyülekeznek az Oktogonnál, onnan indulnak a Parlament elé, ahol háromtól tüntetnek a Tiszta Magyarországért.

Nem pártpolitikai ügy, nem erőfitogtatás, hanem egy közös, társadalmi felkiáltójel. Egy csendes, de határozott ébresztő a hatalomnak, hogy mi, magyarok másfajta országban, másfajta közegben akarunk élni. Olyan országban, ahol tisztesség és becsület számít, ahol az állam tiszteli az állampolgárait, ahol mindenki egyenlő, és ahol kapcsolatok nélkül is lehet boldogulni.

A „szívószálpápának” is titulált debreceni milliárdos azt mondja: sokáig várt, hiszen nem politikus, nincs pártja. A Facebookon az elmúlt hónapokban rendszer- és kormánykritikus írásokkal jelentkező Felföldi József azt mondta: nehéz időszak áll mögötte, mivel miután kritikát mert megfogalmazni, folyamatos támadások érték őt, a családját és a kollégáit, de egy normálisan működő országban a vélemény szabad, nem fordulhat elő, hogy valakinek a sikere szúrja a hatalom szemét.

A szeptember 13-i békés tüntetés

nem harc, nem gyűlölet, hanem egy baráti találkozás, ahol együtt üzenhetjük meg a hatalomnak, mi más jövőt akarunk ennek az országnak.

Felföldi József közösségi oldalán közzétett felhívásában (ld. kiemelt kép) ehhez azt is hozzátette, hogy ebben a „lélek harcban” Tóth-Beeri Szilvia (a Magyar Emberek Szövetségének alapítója) a partnere.