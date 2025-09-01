200 ezer forint sérelemdíjat kér a siófoki önkormányzattól egy budapesti nő, mert lespriccelte a rózsakerti szökőkút

Egy budapesti nő azzal fordult Siófok polgármesteréhez, Lengyel Róberthez, hogy a siófoki tartózkodásuk ideje alatt, a rózsakerti szökőkút – amely közvetlenül a parton van és a Balatonba lövelli a vízfüggönyt – lespriccelte, ezért vizes lett a ruhája, ráadásul az ott sétáló emberek kinevették, sőt, úgy látta, egy befutó hajó utasai is gúnyosan mosolyogtak rajta a fedélzetről.

A nő állítása szerint egy héttel a történtek után is kellemetlenül érezte magát. A polgármester idéz is a levélből:

A kellemetlenségekért –elmaradt program, nyirkos ruhában utazás, megaláztatás- 200 000 Ft sérelemdíjat kérek önöktől, mint a köztéri szökőkút üzemeltetőitől. Kérem, hogy az összeget szíveskedjenek az alábbiak szerint bankszámlaszámomra utalni. Amennyiben kárigényemet vitatják és nem fogadják el, az igényem érvényesítése érdekében jogi képviselőhöz fordulok.

Majd jön is a polgármester válasza: „Hát, nem fogadjuk el. Nem fogunk a siófoki adófizetők pénzéből ezért önszántunkból egyetlen kanyi vasat sem fizetni. Tessék körültekintőnek lenni, a kihelyezett figyelmeztető táblát elolvasni, meg számolni azzal, hogy nyáron, különösen is a kánikulában, ahol vannak, ott a szökőkutak bizony vizet spriccelhetnek ránk”.