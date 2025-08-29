Karácsony a kiégett BKV-buszokról: A valóság az, hogy „Karácsony alatt” kevesebb tűzeset történt

A BKV elvégezte a buszflottája vizsgálatát, amire Karácsony Gergely az augusztusi tűzesetek után kérte a társaságot. A főpolgármester a Facebookon azt közölte, amit „a Fidesz és milliárdokkal kitömött háttérszervezete” állít, hogy „Karácsony alatt égnek a buszok”, nem igaz. „A valóság az, hogy »Karácsony alatt« kevesebb tűzeset történt, mint korábban” – írta.
Erről egy grafikont is közzétett:
Azt írta:
Ami ennél fontosabb: az utasok biztonsága semmilyen módon nincs veszélyben. Ettől még sok a műszaki probléma, aminek elsődleges oka az autóbuszok életkora, ami évtizedes probléma, amit a BKV szakemberei jelentős erőfeszítésekkel kezelnek minden áldott nap, az utasok biztonságát elsődlegesnek tartva.
Szerinte a megoldás az öreg autóbuszok újra cserélése. A folyamat elindult, jelenleg is zajlik, folytatni is muszáj. Madj felsorolta:
- 436 db új járművet szereztek már be Budapestnek: 360 db új busz, 50 db új troli, 26 db új CAF-villamos állt forgalomba.
- A régi, magaspadlós buszokat kivezették a forgalomból.
- 300 db új elektromos és dízel busz érkezik a következő két évben, az első 25 db új dízel csuklós busz már forgalomba is állt az elmúlt hetekben.
- Ősszel várható 65 db úgynevezett maximidi, 10 méteres busz érkezése, amellyel számos öreg darab kivonása lehetővé válik.
- 80 db új csuklós dízel busz bérlése, és 85 db új szóló gázbusz bérlése a „csőben van”.
- Még további 80-100 db busz bérlését készíti elő a BKV, további 76 db új buszra érvényes vásárlási szerződéssel rendelkeznek.
Ezután kifejtette, a régi buszok lecseréléséhez, ezzel a mindig előforduló meghibásodások, tűzesetek minimalizálásához nem a tervek, nem a szándék hiányzik. Egyvalami kell hozzá csak: pénz.
Már 2021-ben összeállítottuk azt a banki konstrukciót, amelynek keretében csomó buszt le tudtunk volna cserélni. De ehhez a kormány hozzájárulása kellett volna. Nem adták meg, ki tudja, miért, tán csak nem politikai kicsinyesség miatt
– írta, hozzátéve:
Még most is rendelkezésre áll az a nagyon kedvező európai forrás, amiből új buszokra is tudnánk költeni, ám ehhez is kell a kormány hozzájárulása. Nem kérünk többet, csak egy szignót. Vajon menni fog? A kormánnyal esedékes, és nem miattunk lelassult egyeztetéseken újra nekirugaszkodunk ennek is.
Végül annyit kért minden budapestitől, hogy ne üljenek fel a Fidesz rémhírterjesztésnek, hanem ahogy eddig, ezután is nyugodtan üljenek fel a fővárosi buszokra, köztük a folyamatosan érkező új buszokra.