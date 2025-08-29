Karácsony a kiégett BKV-buszokról: A valóság az, hogy „Karácsony alatt” kevesebb tűzeset történt

A BKV elvégezte a buszflottája vizsgálatát, amire Karácsony Gergely az augusztusi tűzesetek után kérte a társaságot. A főpolgármester a Facebookon azt közölte, amit „a Fidesz és milliárdokkal kitömött háttérszervezete” állít, hogy „Karácsony alatt égnek a buszok”, nem igaz. „A valóság az, hogy »Karácsony alatt« kevesebb tűzeset történt, mint korábban” – írta.

Erről egy grafikont is közzétett:

Azt írta:

Ami ennél fontosabb: az utasok biztonsága semmilyen módon nincs veszélyben. Ettől még sok a műszaki probléma, aminek elsődleges oka az autóbuszok életkora, ami évtizedes probléma, amit a BKV szakemberei jelentős erőfeszítésekkel kezelnek minden áldott nap, az utasok biztonságát elsődlegesnek tartva.

Szerinte a megoldás az öreg autóbuszok újra cserélése. A folyamat elindult, jelenleg is zajlik, folytatni is muszáj. Madj felsorolta:

436 db új járművet szereztek már be Budapestnek: 360 db új busz, 50 db új troli, 26 db új CAF-villamos állt forgalomba.

A régi, magaspadlós buszokat kivezették a forgalomból.

300 db új elektromos és dízel busz érkezik a következő két évben, az első 25 db új dízel csuklós busz már forgalomba is állt az elmúlt hetekben.

Ősszel várható 65 db úgynevezett maximidi, 10 méteres busz érkezése, amellyel számos öreg darab kivonása lehetővé válik.

80 db új csuklós dízel busz bérlése, és 85 db új szóló gázbusz bérlése a „csőben van”.

Még további 80-100 db busz bérlését készíti elő a BKV, további 76 db új buszra érvényes vásárlási szerződéssel rendelkeznek.

Ezután kifejtette, a régi buszok lecseréléséhez, ezzel a mindig előforduló meghibásodások, tűzesetek minimalizálásához nem a tervek, nem a szándék hiányzik. Egyvalami kell hozzá csak: pénz.

Már 2021-ben összeállítottuk azt a banki konstrukciót, amelynek keretében csomó buszt le tudtunk volna cserélni. De ehhez a kormány hozzájárulása kellett volna. Nem adták meg, ki tudja, miért, tán csak nem politikai kicsinyesség miatt

– írta, hozzátéve:

Még most is rendelkezésre áll az a nagyon kedvező európai forrás, amiből új buszokra is tudnánk költeni, ám ehhez is kell a kormány hozzájárulása. Nem kérünk többet, csak egy szignót. Vajon menni fog? A kormánnyal esedékes, és nem miattunk lelassult egyeztetéseken újra nekirugaszkodunk ennek is.

Végül annyit kért minden budapestitől, hogy ne üljenek fel a Fidesz rémhírterjesztésnek, hanem ahogy eddig, ezután is nyugodtan üljenek fel a fővárosi buszokra, köztük a folyamatosan érkező új buszokra.