busz tűz xii. kerület
Belföld

Még egy busz kigyulladt a XII. kerületben

admin Mázsár Tamás
2025. 08. 14. 12:49

Információnk szerint egy újabb busz gyulladt ki csütörtökön. Egy pótlóbusz motortere lángolt a XII. kerületi Alkotás utcában, a megállóban. A helyszínre érkező katasztrófavédők eloltották a tüzet. A buszon utas nem tartózkodott, a sofőr biztonságban elhagyta a buszt.

Szerdán a Belvárosban, a József Attila utca és a Nádor utca sarkán gyulladt ki egy BKV-busz, amely teljesen kiégett, sőt a tűz átterjedt egy lakatlan épület homlokzatára is. Csütörtökön reggel a XII. kerületben, az Érdi út és a Süveg utca kereszteződésénél történt hasonló.

Karácsony Gergely azonnali vizsgálatot kért a tűzesetek miatt.

