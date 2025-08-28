„Hatvanmilliárdospusztáról”, elszámoltatásról beszélt az ÁVÜ volt vezetője

A Klubrádióban arról kérdezték Tömpe Istvánt, az egykori Állami Vagyonügynökség volt ügyvezető igazgatóját, egykori pénzügyminiszter-helyettest, reális lehet-e, hogy Magyar Péter becslése szerint 15–20 milliárd forintba került az Orbán család hatvanpusztai birtokának építése. Ezt nyílt levelében írta a Tisza Párt elnöke, amikor megkérdőjelezte, hogy Orbán Győző cégének bevételéből futotta volna az ingatlanra, ahogy azt a kormányfő apja állította.

Tömpe István azt mondta: nem tudja a pontos összeget, de ha Orbán Győzőnek nincs annyi igazolt jövedelme, az még inkább erősíti a gyanút, hogy nem ő az egyedüli szponzora a birtoknak, a pénzt ilyen-olyan támogatásokból, mindenféle szürke alapokból szedték össze.

Magam egyébként ezt a projektet Hatvanmilliárdospusztának nevezem.

A Hadházy Ákos független képviselő által Pusztaverszájnak nevezett Hatvanpuszta kapcsán a közgazdász emlékeztetett rá, hogy a Napkirály a versailles-i kastély építésére Nagy Károly óta gyűjtötte a pénzt, nálunk viszont 15-20 év után lesznek napkirályok emberek.

Tömpe István szerint nemcsak a maffiózó módszerekkel van gond, hanem azzal is, hogy megszokhatatlanul gyors ütemben gazdagodnak, miközben évek óta nincs számottevő növekedés az országban, a szegénységet semmilyen módon nem korrigálják.

Azt is mondta: nem számít a Magyar Péter által beígért elszámoltatásnál, hogy Orbán Győző nem közszereplő, Al Capone sem volt az, mégis perbe fogták. Ez nem szempont a NAV számára sem, ilyen értékű vagyontárgyaknál nem kell sokat gondolkodniuk, mihez kezdjenek. Szerinte az elszámoltatásnál úgy kellene bemutatni a NER működését, hogy azt nagyon gyorsan, nagyon sokan megértsék. Úgy vélte: ezt teszi Hadházy Ákos is, amikor bemutat fotókat a luxizásról. Szerinte a Tisza-kormány ügyességén múlik az elszámoltatatás: Hatvanpuszta, a Mátrai Erőmű, az emberek számára felfoghatatlan léptékű üzletek ügyét be kell mutatni tévében, rádióban.