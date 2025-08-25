hatvanpusztaorbán győzőgántorbán viktor
Orbán Győző jövőre már gazdálkodna Hatvanpusztán

Farkas Norbert / 24.hu
2025. 08. 25. 07:18
A kormányfő apja nem gondolta, hogy a birtok miatt Orbán Viktort támadják.

Orbán Viktor korábban azt mondta: aki tudni akarja, milyen gazdasági tevékenység folyik Hatvanpusztán, forduljon a  tulajdonoshoz, Orbán Győzőhöz. A miniszterelnök apja a hétfői Borsnak azt mondta: azért vállalta az interjút, mert közelednek a választások, és fiát rajta keresztül, igaztalanul támadják a birtok miatt. A kormánypárti bulvárlapot azért választotta, mert Orbán Viktor azt tanácsolta: külföldről fizetett újságoknak ne adjon interjút. Meg sem fordult a fejében, hogy fiát Hatvanpuszta miatt támadni fogják.

Némi történelmi kitekintés, nosztalgiázás után Orbán Győző arról beszélt, hogy Hatvanpuszta igenis egy gazdaság, éspedig a semmi közepén. Mivel képzettsége szerint mezőgazdasági üzemmérnök fel akarja támasztani az egykori mintagazdaságot, mert aki ismeri, tudja, szívügye a mezőgazdaság. Először földeket vett, aztán a „telepet”, amit rendbe hoz, és beindítja a gazdálkodást.

A földek rendben vannak, a gazdasági központ is elkészülhet az ősz végére. Nagy terület, sok épület, még évekig kell rajta dolgozni. De jövőre már beindulhat a gazdálkodás.

Az interjúban a hatvanpusztai birtok különböző épületeit is felsorolta, illetve megemlítette egyebek mellett, hogy azért is kell a hely, mert ha összejön az egész család, vannak vagy ötvenen. Pénze onnan volt a birtokra, hogy sikeres a gánti kőbánya, amelynek 51 százaléka az övé. Orbán Győző azt mondta: ehhez nincs semmi köze a kormányfőnek, mert az Antall-, a Horn-, a Medgyessy- és a Gyurcsány-kormány alatt is sikeresek voltak. Mindig minden szabályt betartanak, közbeszerzésen nem indulnak.

Korábban Hadházy Ákos független képviselő Hatvanpusztára szervezett tüntetést, hogy aki akarja, eldönthesse: félkész mezőgazdasági épület vagy luxuskastély épül a miniszterelnök apjának birtokán.

