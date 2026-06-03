A világ egyik vezető dohánycége szerint a vártnál is gyorsabban csökkenhet a cigarettafogyasztás idén

A British American Tobacco (BAT), a világ egyik vezető dohányipari vállalatcsoportja arra számít, hogy az eddig vártnál nagyobb mértékben csökkennek cigarettaeladások az idén, ugyanakkor az eddig becsültnél nagyobb bevételt vár az új termékkategóriák, így az elektromos cigaretták és nikotintasakok értékesítéséből.

A cég honlapján azt közölte, hogy globálisan az eddig várt 2 százalék helyett 2,5 százalékkal csökkenhet a globálisan eladott cigarettamennyiség az idén.

Eközben az új termékkategóriák, így az elektromos cigaretták és nikotintasakok értékesítéséből származó bevételnövekedési előrejelzését 10–13 százalékról 14–16 százalékra módosította a cég.

A teljes idei bevételnövekedés várhatóan a középtávú, 3–5 százalékos előrejelzési tartomány alsó határához lesz közelebb. A korrigált részvényarányos nyereség és a korrigált üzemi nyereség idei növekedése várhatóan szintén az 5–8 százalékos, illetve a 4–6 százalékos középtávú várakozások alatt marad.