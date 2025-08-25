időjárás
Felhőkkel és enyhébb idővel indul a hét

24.hu
2025. 08. 25. 06:10

Hétfőn a nyugat felől érkezett vastagabb felhőzet napközben szakadozik, gomolyosodik, közben máshol is gomolyfelhők képződnek, amelyek szétterülnek, így helyenként továbbra is előfordulhatnak erősen felhős időszakok – írja a Kiderül.

Északkeleten egy-egy helyen nem kizárt záporeső. Estére elkezd csökkenni a felhőzet. A nyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű. Késő estére 9 és 17 fok közé hűl le a levegő.

Keddtől újra melegedés kezdődik, csütörtökön és pénteken 35 fok és afölötti hőmérséklet is lehetséges.

