Felhőkkel és enyhébb idővel indul a hét

Hétfőn a nyugat felől érkezett vastagabb felhőzet napközben szakadozik, gomolyosodik, közben máshol is gomolyfelhők képződnek, amelyek szétterülnek, így helyenként továbbra is előfordulhatnak erősen felhős időszakok – írja a Kiderül.

Északkeleten egy-egy helyen nem kizárt záporeső. Estére elkezd csökkenni a felhőzet. A nyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű. Késő estére 9 és 17 fok közé hűl le a levegő.

Keddtől újra melegedés kezdődik, csütörtökön és pénteken 35 fok és afölötti hőmérséklet is lehetséges.