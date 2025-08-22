Orbánék „győzelmi tervet” írnak a horvátországi vitorláson

„Újabb ordas kamu. Ellenben örömmel jelentem a helyszínről, hogy a választások megnyeréséhez szükséges győzelmi terv megírása jól halad” – írta a Facebookon Orbán Balázs.

A miniszterelnök politikai igazgatója arra reagált, hogy Magyar Péter a horvátországi Brac szigetén, Milna város kikötőjében készült képeket tett közzé Orbán Viktorról. A Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott: „Háborús veszélyhelyzetben honvédségi géppel érkezve megkezdte a jachtozást a felcsúti hajóskapitány”, és jelezte, hogy az útra a miniszterelnök magával vitte a közösségi médiás oldalait kezelő Kaminsky Fannit és a politikai igazgatóját, Orbán Balázst is.

Magyar egy későbbi bejegyzésében arról is írt, hogy Szíjj László Lady Mrd nevű luxusjachtja szinte pontosan Orbánék vitorlása mellett áll a kikötőben.

Az utazás körülményei mindazonáltal nem világosak, és a kormány sem válaszolt ezzel kapcsolatos kérdéseinkre. Valóban kérdéses, hogy Orbán miért vitte volna magával nyaralni munkatársait, de az is, hogy milyen munka folyik egy adriai vitorláson, amely egy hétre 1,3 millió forintnak megfelelő euróért bérelhető. Orbán Balázs mostani bejegyzése szerint mindenesetre „a választások megnyeréséhez szükséges győzelmi tervet” írják gőzerővel.

Magyar azt is írta, hogy Orbán honvédségi géppel ment vakációzni. A nyilvános repüléskövető oldalak adatai alapján nem találtunk a honvédség repülőflottájából olyat, amely a napokban Horvátországba repült volna. A két kisebb Falcon augusztus 20. előtt Amerikában és Ázsiában járt, az elmúlt napokban viszont a jelek szerint – egy baltikumi út kivételével – nem használták őket hosszabb utazásra. A Tisza Párt sem szolgált részletekkel azon kérdésünkre, hogy milyen forrásból értesültek a honvédségi gépek használatáról.

Orbán egyébként különösen kedvelheti ezt a környéket, hiszen 2022-ben is itt nyaralt: akkor egy étterem személyzetével is fotózkodott. Megfordult ott egy évvel korábban is, és akkor beszámoltunk róla, hogy a kisbusza is ott volt Brac szigetén, ahol leszállt egy Rómába tartó honvédségi repülő, mellyel a kormányfő a katolikus törvényhozók éves találkozójára utazhatott, vagyis erősen összekeverdett a magán és a hivatalos program.

Orbán Viktor az augusztus eleji MCC Feszten elárulta, hogy augusztus második felében Horvátországba megy nyaralni, azóta viszont a spanyolországi Bilbaóba tartó fapados repülőjáraton is lefotózták a feleségével.