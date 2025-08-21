Renner Erika elvesztette a bizalmát a rendszerben

A Klubrádió reggeli műsorában Renner Erika arról beszélt, hogy a hatvanéves R. László hat és fél éve zaklatja gyakorlatilag a hatóságok szeme láttára, hiszen minden e-mailjéhez csatolja az összes bírósági személyt, ügyvédet, jogászt, gyakorlatilag mindenkit. A férfi az e-mailek után, telefonon, nem ritkán a gyerekeit, később jogi képviselőjét, Gál Andrást, illetve a történetét megíró Mérő Verát is zaklatta.

A rendőrség szerdán fogta el R. Lászlót, miután kedden ismét megfenyegette a lúgos orvos áldozatát. Újra kezdeményezik letartóztatását. Renner Erika azt mondta: csak véletlenül, egy újságíró kérdéséből tudta meg, hogy július 18-án megszüntette az ügyészség a férfi letartóztatását. Szerdán telefonon a rendőrség közölte vele ugyan, hogy R. Lászlót zaklatás helyett immár emberölés előkészületével gyanúsítják, de nem számít arra, hogy további tájékoztatást nyújtanának neki az ügyben.

Szoktam mondani, hogy papírom van róla, hogy a rendszerszintű bántalmazás ért engem, nemcsak egy bűncselekmény áldozata vagyok, hanem a rendszer áldozata is, úgyhogy én elvesztettem a bizalmamat a rendszerben.

Sok civil ajánlotta fel segítségét, sokan támogatták, voltak, akik a védelmüket ajánlották fel, hogy elkísérik a tárgyalásokra, vagy ahová menni kell.

Úgyhogy én gyakorlatilag a társadalom védelmét élvezem, és ez végtelenül szomorú, hogy nem pedig a rendszerét.

A politikai nyilatkozatokat – így Vitályos Eszter kormányszóvivőét, hogy „érdemi egyeztetés” indul a bántalmazott nők ügyében – üres lózungnak tartja. Renner Erika úgy véli: nem lesz változás, míg a rendszer „elkövető-központú” szemléletet követ. Ő addig akar „hangos” maradni, amíg a rendszer nem lesz áldozatközpontú.