Itt a meglepetés, Angliából hozhat méregdrága támadót a Barcelona, de nem Rashfordot

Az olasz újságíró szerint a Newcastle United 70 millió eurót kap a szélen és visszavont csatárként is otthonosan mozgó angol támadóért, de különböző záradékok teljesülésével 80 milliót is érhet a transzfer.

🚨💣 BREAKING: Anthony Gordon to Barcelona, here we go! Official bid accepted now by Newcastle board and Saudi owners. €70m fixed fee plus add-ons to bring final package over €80m for #NUFC. Gordon set to travel this week for medical and contract signing at FCB. 🔵🔴✈️ pic.twitter.com/TM1AORaeqz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2026

A támadónak nagyon jól sikerült a Bajnokok Ligája-szereplés, mert 12 meccsén 10 gólig jutott, ám a többi tétmeccsén 31 alkalommal lépett pályára, ám 6 gólja és 2 gólpassza nem veretes mutató. A szurkoló Romano bejegyzései alatt ezen gúnyolódtak is, de a Barcelona állítólag mindenképp vele képzeli el a jövőt.