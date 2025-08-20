A rendőrség elfogta a Renner Erikát újra zaklató és megfenyegető férfit

Elfogták a lúgos orvos áldozatának, Renner Erikának zaklatóját, miután a 60 éves férfi ismét megfenyegette a nőt – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán.

Amint arról beszámoltunk, R. László letartóztatását július közepén szüntették meg, majd kedden megjelent Renner lakásánál, felkaputelefonált és

azt hörögte: »még egyszer idejövök és m*göl*m a Renner Erikát.«

A Budapesti Rendőr-főkapitányság zaklatás vétség megalapozott gyanúja miatt indított eljárást, és megkezdték a zaklató felkutatását, aki azonos a korábban hasonló cselekmények miatt a BRFK által elfogott és meggyanúsított emberrel – fogalmaztak.

A 60 éves férfit a rendőrök – a sértett kihallgatását követően – elfogták, előállították, gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vették, és kezdeményezik a letartóztatását