renner erikazaklatásfenyegetésr. lászló
Belföld

A rendőrség elfogta a Renner Erikát újra zaklató és megfenyegető férfit

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2025. 08. 20. 11:36
Szajki Bálint / 24.hu

Elfogták a lúgos orvos áldozatának, Renner Erikának zaklatóját, miután a 60 éves férfi ismét megfenyegette a nőt – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán.

Amint arról beszámoltunk, R. László letartóztatását július közepén szüntették meg, majd kedden megjelent Renner lakásánál, felkaputelefonált és

azt hörögte: »még egyszer idejövök és m*göl*m a Renner Erikát.«

A Budapesti Rendőr-főkapitányság zaklatás vétség megalapozott gyanúja miatt indított eljárást, és megkezdték a zaklató felkutatását, aki azonos a korábban hasonló cselekmények miatt a BRFK által elfogott és meggyanúsított emberrel – fogalmaztak.

A 60 éves férfit a rendőrök – a sértett kihallgatását követően – elfogták, előállították, gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vették, és kezdeményezik a letartóztatását

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Azon verekedett össze két turista, hogy meddig maradjanak a Balatonnál
Visváder Tamás szerint vannak tévések, akik keresztény hite miatt nem szeretnek vele dolgozni
Csak az a második félidő ne lett volna – képeken a Ferencváros BL-veresége
Szulák Andrea: Szerintem a házasságom azért ment tönkre, mert elkezdtem valakivé válni
Gripenek Budapest felett – képeken az augusztus 20-ai légi parádé
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik