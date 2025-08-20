Vitályos Eszter reagált az újra megfenyegetett Renner Erika esetére

Vitályos Eszter kormányszóvivő – akit miután a nők bántalmazása elleni polgári kört alapított, többen megszólítottak Mérő Vera a történtekről beszámoló bejegyzése alatt – szerdán azt közölte: „Renner Erika esete elfogadhatatlan, és mindannyiunk számára figyelmeztetés: a nők elleni erőszaknak nincs helye a társadalmunkban. Ezért a Nők a bántalmazás ellen Digitális Polgári Kör egyeztetést kezdeményez, amelynek célja, hogy közösen alakítsunk ki olyan szabályokat, intézkedéseket és társadalmi normákat, amelyek további védelmet biztosítanak a nőknek, és világossá teszik: az erőszakra soha nincs mentség!”

R. Lászlót korábban letartóztatták, mert a közöttük folyamatban lévő polgári per májusi tárgyalásán megtámadta a lúgos orvos áldozatát. A kényszerintézkedés helyszínéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölték ki, az ügyészség azonban július 18-án megszüntette a letartóztatását. Sőt, miután a férfi az elvégzett elmeorvos-szakértői vizsgálat alapján képtelen cselekményei következményeinek felismerésére, a büntetőeljárást is megszüntették vele szemben. R. László aztán kedden megjelent a lúgos orvos áldozatának lakásánál, felkaputelefonált, és azt mondta: »Még egyszer idejövök, és megölöm a Renner Erikát.”

A rendőrség ezt követően zaklatás gyanúja miatt indított eljárást, majd a 60 éves R. Lászlót elfogta, előállította, a gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vette, és kezdeményezi a letartóztatását.