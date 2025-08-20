Zaklatás helyett emberölés előkészületével gyanúsítják Renner Erika fenyegetőjét

A III. Kerületi Rendőrkapitányság által zaklatás vétsége miatt indított nyomozást a BRFK Életvédelmi Osztálya vette át, az eljárást emberölés előkészülete bűntett megalapozott gyanújával folytatják. A 60 éves R. László gyanúsítotti kihallgatásán tagadta a bűncselekmény elkövetését – tudatta friss közleményében a rendőrség.

Az ügy előzménye, hogy amint arról beszámoltunk, elfogták a lúgos orvos áldozatának zaklatóját, miután a férfi kedden ismét megfenyegette Renner Erikát.

R. Lászlót korábban letartóztatták, mert a közöttük folyamatban lévő polgári per májusi tárgyalásán megtámadta Rennert. A kényszerintézkedés helyszínéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölték ki, az ügyészség azonban július 18-án megszüntette a férfi letartóztatását. Sőt, miután az elvégzett elmeorvos-szakértői vizsgálat alapján képtelen cselekményei következményeinek felismerésére, a büntetőeljárást is megszüntették vele szemben.

R. László – aki a napokban azt nyilatkozta: tévesen állapították meg róla, hogy elmebeteg – ezután kedden megjelent a lúgos orvos áldozatának lakásánál, felkaputelefonált, és azt mondta: »Még egyszer idejövök, és megölöm a Renner Erikát.”

Az erről szóló hírünk megjelenése után – mielőtt a rendőrök elfogták volna és kezdeményezték a letartóztatását – R. László a lapunknak küldött levelében elismerte, hogy Renner Erika lakásánál járt és felcsöngetett, de állítása szerint azt mondta az ott válaszoló férfinak, a nő élettársának, hogy „Renner Erika sokat hazudik”.