renner erikar. lászlózaklatásemberölés előkészülete
Belföld

Zaklatás helyett emberölés előkészületével gyanúsítják Renner Erika fenyegetőjét

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2025. 08. 20. 16:31
Szajki Bálint / 24.hu
A BRFK átvette a nyomozást, és súlyosabb gyanút fogalmazott a férfival szemben, akinek a letartóztatását korábban elmeállapota miatt megszüntették.

A III. Kerületi Rendőrkapitányság által zaklatás vétsége miatt indított nyomozást a BRFK Életvédelmi Osztálya vette át, az eljárást emberölés előkészülete bűntett megalapozott gyanújával folytatják. A 60 éves R. László gyanúsítotti kihallgatásán tagadta a bűncselekmény elkövetését – tudatta friss közleményében a rendőrség.

Az ügy előzménye, hogy amint arról beszámoltunk, elfogták a lúgos orvos áldozatának zaklatóját, miután a férfi kedden ismét megfenyegette Renner Erikát.

R. Lászlót korábban letartóztatták, mert a közöttük folyamatban lévő polgári per májusi tárgyalásán megtámadta Rennert. A kényszerintézkedés helyszínéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölték ki, az ügyészség azonban július 18-án megszüntette a férfi letartóztatását. Sőt, miután az elvégzett elmeorvos-szakértői vizsgálat alapján képtelen cselekményei következményeinek felismerésére, a büntetőeljárást is megszüntették vele szemben.

R. László – aki a napokban azt nyilatkozta: tévesen állapították meg róla, hogy elmebeteg – ezután kedden megjelent a lúgos orvos áldozatának lakásánál, felkaputelefonált, és azt mondta: »Még egyszer idejövök, és megölöm a Renner Erikát.”

Az erről szóló hírünk megjelenése után – mielőtt a rendőrök elfogták volna és kezdeményezték a letartóztatását – R. László a lapunknak küldött levelében elismerte, hogy Renner Erika lakásánál járt és felcsöngetett, de állítása szerint azt mondta az ott válaszoló férfinak, a nő élettársának, hogy „Renner Erika sokat hazudik”.

Kapcsolódó
Vitályos Eszter reagált az újra megfenyegetett Renner Erika esetére
Egyeztetést kezdeményeznek.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Donald Tusk kikelt az ötlet ellen, hogy Budapesten legyen a Putyin-Zelenszkij csúcs
Azon verekedett össze két turista, hogy meddig maradjanak a Balatonnál
Csak az a második félidő ne lett volna – képeken a Ferencváros BL-veresége
„További sok sikert!” – Fejes Tamás közös fotót posztolt Erős Antónia zenész fiával
Sebő Ferenc: Nincs népművészet, az csak egy városi duma
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik