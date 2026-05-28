Mohásodik a gyep? Ez állhat mögötte

A moha megjelenése a gyepben többnyire arra utal, hogy a fű nem tud ideális körülmények között fejlődni, írja az agroinform.hu.

A lap cikke szerint a mohásodás fő okai között lehet a tömörödött talaj, vagy hogy kevés napfény esetén a fű nem nő elég sűrűn, és emiatt a moha kiszorítja.

Szintén okozhatja a mohás gyepet a savas talaj, a pangó víz és a tápanyaghiány, valamint a túl alacsonyra vágott fű is, hiszen az könnyebben gyengül.

Ha már mohás a gyep, tavasszal vagy ősszel gereblyével vagy gyepfésűvel lazítsuk meg a talajt, távolítsuk el a mohát és az elhalt növényi részeket. A tömörödött részeket javíthatjuk homokkal vagy komposzttal, tavasszal és ősszel pedig komplex gyeptrágya alkalmazása indokolt.

Az árnyékos részek kezeléséhez válasszunk árnyéktűrő fűkeveréket, vagy alakítsunk ki talajtakaró növényekkel moha helyett zöldfelületet. Inkább ritkábban, de alaposan öntözzünk, illetve tartsuk a fűmagasságot 4-5 centiméter körül, így a gyep sűrűbb és ellenállóbb lesz, áll a cikkben.