A 87 éves Terence Hill western stílusú vb-reklámban szerepelt

Nem sokkal a BL-döntő előtt western stílusú vb-reklámban tűnt fel Terence Hill. A színész a Denner nevű svájci kiskereskedelmi lánc The Socceritos című rövidfilmjében szerepelt, oldalán Granit Xhaka és Zeki Amdouni vájci válogatott játékosokkal és Ana Maria Marković horvát focistával – írja a Tages-Anzeiger.

A történet három rettenthetetlen társ, Terence, Granit és Zeki körül forog, akik városról városra utaznak a Vadnyugaton, megpróbálva felkelteni a helyiek érdeklődését a foci iránt. Az egyik helyen azonban, ahová ellátogatnak, egy helyi gonosztevő ellenállásába ütköznek, aki véget akar vetni a játéknak a városában. A konfliktus végül fogadássá fajul, ami végül eldönti a foci diadalát.

A filmet Spanyolországban forgatták, olyan helyszíneken, amelyeket korábban Terence Hill-filmekhez is használtak.