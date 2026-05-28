Kutya lőtt meg egy nőt egy kisboltnál

2026. 05. 28. 06:30
Egy scottsbluffi kisboltban történt lövöldözéshez hívták ki a helyi rendőrséget, ami egy egészen szokatlan tettesre bukkant: egy kutyára – írta a Guardian helyi médiumok beszámolója alapján.

Mikor kiérkeztek a helyszínre a rendőrök, egy teherautót találtak, amelyik egyik ajtaja megsérült egy lövéstől és egy nőt, akinek a karján egy sörét okozott sérülést.

A nyomozás feltárta, hogy a lövést a kutya adthatta le.

Mikor a jármű megállt a boltnál, a kutya elkezdett a hátsó ülésen fel-le mozgolódni, és valahogyan elsüthette a csőre töltött sörétes puskát, megrongálva a járművet és eltalálva az arra járó nőt.

A sérültet kórházba szállították, de nem sérült meg súlyosan.

Nebraskában illegális közlekedni megtöltött sörétes puskával a járműben – teszi hozzá a híradás.

