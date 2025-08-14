iskolamenzadrágulás
Népszava: Drágul az iskolai menza ősztől

2025. 08. 14. 06:20
Nagy eltérésekkel, de minden iskolai menza díja emelkedik idén ősztől, a tanév végihez képest magasabb összeget mutatnak a napokban kiküldött szeptemberi étkezési díjak – írja a Népszava. Az újabb áremelkedést a jelentősen megdrágult energia is indokolja, megugrott például a gáz ára. Mindeközben az élelmiszer-infláció átlépte a 6 százalékot, és tovább dagasztja a péktermékek drágulása. A nagyüzemi pékségek 15-30 százalékos áremelést igyekeznek érvényesíteni a közétkeztetőkkel szemben – tudta meg a lap.

Minden költségelem infláció feletti mértékben emelkedett a közétkeztetési cégeknél, nemcsak az energiára és az élelmiszerek beszerzésére, hanem a munkabérre is jóval többet kell kigazdálkodni. A lap cikke szerint az ágazatban aggasztó a munkaerőhiány és az elvándorlás, 10 százalék körüli béremelésre volt szükség, hogy a még meglévő, és rendkívül nehezen pótolható és értékes dolgozókat megtartsák.

Egyelőre a drágulás pontos mértékét nem lehet megmondani. Ez ugyanis a helyi önkormányzatoktól is függ, hogy mennyit tudnak és akarnak átvállalni a költségekből a szülőktől. Ez lehet a teljes ár 20-50 százaléka, bizonyos esetekben 100 százalék és van, ahol a nyersanyagköltséget hárítják át a szülőkre.

