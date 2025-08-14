Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. augusztus 14., csütörtök
- Magyar Péter: Azt tudom üzenni Vlagyimir Putyinnak, hogy tőle sem félünk, Orbán Viktortól sem félünk.
- Összenő, ami összetartozik – reagált a Tisza arra, hogy az orosz hírszerzés beszállt a magyar kampányba.
- Titkolja a honvédelmi tárca cége Ruszin-Szendi luxusvillájának szerződéseit.
- Reagált a férfi, akit leidiótázott Bayer Zsolt, amiért megosztotta, hogy a vajúdó feleségéhez szerelők mentek be a kórházban.
- Zelenszkij elmondta, mit vár Trump és Putyin alaszkai találkozójától. Az ukrán elnök figyelmeztette Trumpot, hogy Putyin blöffölni fog.
- Korábban az orosz ügyekért felelt az új amerikai misszióvezető-helyettes. Caroline Savage megérkezett Budapestre.
- Népszava: Drágul az iskolai menza ősztől.
- Nem húzta be a kéziféket a sofőr, halálra nyomta a teherautója egy előszállási benzinkúton.
- A 94. perc elején még hátrányban volt, mégis a PSG nyerte a Szuperkupát.
- Nem győzték kisípolni Robbie Keane öltözői beszédét a Ferencváros BL-továbbjutása után.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Székesfehérvár és Komárom között, augusztus 14-ig pótlóbuszok közlekednek az S150-es vonatok helyett pályakarbantartás miatt.
BKK
- A 155-ös és a 156-os autóbusz augusztus 31-ig terelve közlekedik, nem érinti a Széll Kálmán tér M és a Kútvölgyi lejtő, Traumatológia közötti megállókat a Fácános tér, illetve a Dániel út felé.
Mai időjárás:
- Folytatódik a felhőtlen, napos, száraz idő.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 32, 37 fok között várható.
- Késő estére 19 és 27 fok közé hűl le a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Marcell
Deviza középárfolyam:
- EUR 395,02
- USD 337,22
- CHF 419,74
- GBP 457,17
