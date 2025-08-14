reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. 08. 14. 07:01
2025. augusztus 14., csütörtök

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Székesfehérvár és Komárom között, augusztus 14-ig pótlóbuszok közlekednek az S150-es vonatok helyett pályakarbantartás miatt.

BKK

  • 155-ös és a 156-os autóbusz augusztus 31-ig terelve közlekedik, nem érinti a Széll Kálmán tér M és a Kútvölgyi lejtő, Traumatológia közötti megállókat a Fácános tér, illetve a Dániel út felé.

 

Mai időjárás:

  • Folytatódik a felhőtlen, napos, száraz idő.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 32, 37 fok között várható.
  • Késő estére 19 és 27 fok közé hűl le a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Marcell

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 395,02
  • USD 337,22
  • CHF 419,74
  • GBP 457,17

 

