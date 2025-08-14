Nem hallgatta ki a rendőrség Pokorni Zoltánt, akinek a házát egy önkormányzati dolgozó takarította – megszüntették a nyomozást

Megszüntette a nyomozást a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Pokorni Zoltán volt hegyvidéki polgármester ügyében – értesült a 24.hu.

A posztjáról tavaly ősszel távozó fideszes polgármestert érintően előbb hivatali visszaélés, majd hűtlen kezelés gyanúja miatt folytattak eljárást. Az ismeretlen tettes ellen indított nyomozás annak feltárásra indult, hogy a hegyvidéki önkormányzat alkalmazottja jogszerűen takarított-e éveken át Pokorni házában. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt ugyanis bennfentes információk alapján közölte, hogy az önkormányzat dolgozója rendszeresen munkaidőben takarított a Fidesz polgármesterének hidegkúti házában.

Kovács Gergely, a kutyapárt tavaly megválasztott polgármestere egy videót is bemutatott arról, hogy az önkormányzat sofőrje a hivatali autóval a takarítónőt az önkormányzattól Pokorni otthonához fuvarozta, ahova ráadásul szerinte a hivatal takarítószereit is magával vitte.

Az ügyben a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozott, mert a Budapesti Rendőr-főkapitányság elfogultságot jelentett be. Előbbi lapunk megkeresésére közölte: